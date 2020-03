Jose Enrique nomme sept joueurs de Liverpool dans son équipe de la saison – HITC

Liverpool est à deux victoires de remporter le titre de Premier League.

Jose Enrique a nommé sept joueurs de Liverpool, Sadio Mane, Mo Salah, Jordan Henderson, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Alexander-Arnold et Alisson Becker dans son équipe de la saison.

L’ancien arrière gauche, libéré par Liverpool en 2016 sous Jurgen Klopp, a publié son équipe de la saison sur son compte Instagram personnel.

Il n’est pas surprenant qu’Enrique ait nommé autant de joueurs de Liverpool compte tenu de leur domination absolue en Premier League cette saison, avant l’arrêt du sport en raison de la pandémie de santé mondiale.

Les autres joueurs qui ont également été nommés aux côtés des joueurs de Liverpool étaient le duo de Manchester City, Sergio Aguero et Kevin de Bruyne. Et le duo de Leicester City, Wilfred Ndidi et Çağlar Söyüncü.

Voici Enrique publiant son équipe de la saison sur son compte Instagram personnel:

On pourrait faire valoir que des joueurs tels que Dean Henderson, Ricardo Perriera, Adama Traoré, Jamie Vardy, Pierre Emerick-Aubameyang et Danny Ings ne sont que quelques-uns des autres noms qui auraient peut-être dû faire partie de l’équipe.

Quoi qu’il en soit, lorsque la saison se terminera, et cela semble très peu probable dans un proche avenir compte tenu de la pandémie de santé mondiale, Liverpool sera celui qui dominera les prix PFA.

Ils sont à deux victoires de décrocher leur première couronne de ligue anglaise en 30 ans, car De Bruyne est peut-être le seul joueur à pouvoir défier un joueur de Liverpool pour le titre de joueur de la saison de la PFA.

