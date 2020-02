Jose Mourinho admet «une période difficile» pour un joueur de Tottenham Hotspur – HITC

Tanguy Ndombele a rejoint Tottenham Hotspur dans le mercato d’été.





L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a donné son point de vue sur Tanguy Ndombele au football.

Mourinho a admis que l’international français avait eu du mal sous lui à cause de blessures.

Cependant, l’ancien patron de Chelsea et de Manchester United a déclaré qu’il espérait que le joueur de 23 ans s’améliorerait désormais et ne se blesserait pas.

Mourinho a déclaré à Football.Londres interrogé sur les problèmes de blessures de Ndombele: «Je ne peux parler que de trois mois et trois mois de petites blessures, de revers, difficiles à atteindre un bon niveau physique. Jouer un match puis se blesser à nouveau. Temps si difficile, si difficile. »

Le Portugais a ajouté: «Au moins, il n’a pas été blessé au cours des dernières semaines, il a joué 30 bonnes minutes lors du dernier match et c’était un match de haute intensité. Et j’espère qu’il ne fera que s’améliorer.

“J’espère que la première fois qu’il jouera un match dans le onze de départ, il pourra jouer et être sur le terrain pendant 60 à 90 minutes sans aucun revers.”





Statistiques

Ndombele a rejoint Tottenham depuis le club français de Lyon à l’été 2019.

Le Français est arrivé au Tottenham Hotspur Stadium avec une solide réputation, mais le jeune a eu des problèmes de blessures et n’a pas eu un impact massif pour les Spurs.

Selon WhoScored, le joueur de 23 ans a effectué 10 départs et six apparitions de remplacement en Premier League pour la tenue du nord de Londres jusqu’à présent cette saison, marquant deux buts et fournissant deux passes décisives.

Le milieu de terrain a également fait quatre départs et deux apparitions de remplacement en Ligue des champions pour Tottenham cette campagne, fournissant deux passes décisives dans le processus, selon WhoScored.

Tottenham sera de retour en action samedi après-midi quand ils affronteront Chelsea à l’extérieur à Stamford Bridge à Londres en Premier League.





