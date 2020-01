Jose Mourinho affirme qu’un joueur des Spurs est maintenant tellement en forme – HITC

Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur, Erik Lamela, se rapproche maintenant de la pleine forme, selon Jose Mourinho.

Le patron de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a déclaré à Football London qu’Erik Lamela était clairement en train de s’adapter.

Lamela a été exclu pour cause de blessure pendant les premières semaines du règne de Mourinho, mais le milieu de terrain argentin a recommencé à avoir un impact à Tottenham.

Lamela a été sélectionné pour commencer pour les Spurs contre Middlesbrough hier soir, et il est entré sur la feuille de match alors que l’équipe de Mourinho a perdu 2-1 vainqueurs de la FA Cup.

Et Mourinho estime que Lamela commence maintenant à retrouver sa pleine santé.

«Je suis heureux avec Lamela et Gio. Lamela était absent depuis si longtemps qu’il revenait pas à pas », a-t-il déclaré. «Jouer 20 minutes ici, une demi-heure contre Liverpool et 90 ici. On pouvait voir que sa forme physique allait venir. »

Un autre buteur de la soirée était Giovani Lo Celso, qui a placé les Spurs sur la voie de la victoire avec une belle finition.

Et Mourinho a ajouté: «Gio a de nouveau été étape par étape. Il était tellement bon contre Liverpool et tellement bon ici encore. Je suis content des garçons. Ils ont joué avec intensité. Et je suis évidemment satisfait du résultat. »

Lo Celso et Lamela pourraient maintenant avoir de grandes chances de partir pour les Spurs lors de leur prochain match.

Le duo de meneurs de jeu a tous deux attiré l’attention, alors qu’ils dérivaient dans l’espace, et ont créé d’excellentes chances pour leurs coéquipiers.

Le jeu offensif des Spurs avait une certaine aisance à ce sujet la nuit dernière, et même s’ils jouaient contre des adversaires de ligue inférieure, leur affichage était parfois encourageant.

Tottenham sera le prochain adversaire de Watford sur Vicarage Road samedi.

