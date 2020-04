Jose Mourinho appelle à la patience alors qu’il admet une nouvelle réalité

Date de publication: jeudi 30 avril 2020 6:46

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a admis qu’il «manque notre monde» avec une vie normale bouleversée par l’absence de football causée par la pandémie de coronavirus.

Le Portugais vit loin de sa famille avec des membres de son équipe d’entraîneurs des Spurs et a aidé mercredi à livrer des produits frais du potager du terrain d’entraînement du club au stade, qui est devenu un centre de distribution alimentaire.

“Le football me manque, mais je préfère dire que mon monde me manque, comme je pense que nous le faisons tous”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Le football n’est qu’une partie de mon monde. Mais nous devons être patients, c’est un combat que nous devons tous mener. »

Les clubs de Premier League discuteront de la possibilité de reprendre la compétition en juin lorsqu’ils se réuniront vendredi pour une réunion des actionnaires, et Mourinho espère qu’un moyen pourra être trouvé pour terminer la saison 2019-20 en toute sécurité.

“Si nous jouons au football à huis clos, j’aimerais penser que le football n’est jamais à huis clos”, a-t-il déclaré.

«Avec les caméras, cela signifie que des millions et des millions de personnes regardent. Donc, si un jour nous entrons dans ce stade vide, il ne sera pas vide, pas du tout. »

Les Spurs pourraient avoir l’attaquant Harry Kane, le milieu de terrain Moussa Sissoko et l’ailier Steven Bergwijn disponibles si et quand le football peut reprendre en toute sécurité.

“Ils sont remis de leurs blessures, donc Harry Kane n’est pas blessé, Moussa Sissoko n’est pas blessé, Steven Bergwijn n’est pas blessé, mais c’est une chose de ne pas être blessé, c’est une autre chose d’être prêt à jouer au football”, a ajouté Mourinho .

«Pour eux, il s’agit de très nombreuses semaines de blessures et lorsque les blessures étaient presque terminées, nous avons cessé de nous entraîner (à cause de la pandémie de coronavirus).

«Je ne sais pas, ils ne savent pas, nous devons attendre la permission officielle et correcte pour que les joueurs s’entraînent à nouveau en groupe pour voir s’ils peuvent revenir à un niveau de compétition normal.

“Donc, si nous jouons cette saison, les neuf matches restants, ce serait bon pour chacun d’entre nous, ce serait bon pour le football, ce serait bon pour la Premier League si des joueurs de cette qualité pouvaient jouer les matchs restants.”

Le Portugais a admis plus tôt ce mois-ci qu’il avait agi en dehors du protocole gouvernemental dans le lock-out en se réunissant pour une session de formation individuelle avec le milieu de terrain Tanguy Ndombele sur Hadley Common, quoique tout en se distanciant socialement les uns des autres.

Mourinho: Appelez-moi le spécialiste des œufs sur le plat

Mourinho dit que le temps passe vite dans le logement qu’il partage avec les membres de son personnel d’arrière-boutique, mais qu’ils restent simples dans la cuisine.

“Nous faisons de notre mieux, nous n’avons pas nos familles avec nous mais nous sommes de grands amis et les amis sont de la famille”, a-t-il déclaré.

«Nous travaillons beaucoup et le temps passe vite et quand il s’agit de cuisiner, nous essayons de le rendre aussi simple que possible. Je suis le spécialiste des œufs frits et les autres gars sont un peu meilleurs que moi. »

