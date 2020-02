Jose Mourinho commente comment se souvenir de Christian Eriksen à Tottenham – HITC

Le manager de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a commenté le passage de Christian Eriksen en janvier à l’Inter.

Lorsque Jose Mourinho s’est assis pour parler aux médias lors de sa conférence de presse aujourd’hui, le manager de Tottenham Hotspur a commenté quelques-unes des transactions de transfert de janvier qui ont eu lieu pendant la fenêtre.

Bien sûr, Christian Eriksen a été mentionné, avec Mourinho disant à Football Londres: «Je dirais que nous avons également perdu un joueur fantastique, parce que les gens ne peuvent pas juger Christian pour la dernière saison, il doit être jugé pour six saisons où il a montré en club et Premier League sa meilleure qualité. “

Commentaires très polis et humbles du manager des Spurs, ce qui est un peu surprenant étant donné la façon dont Eriksen a quitté le côté nord de Londres.

Cependant, Mourinho a raison de mentionner tout l’excellent travail accompli par le milieu de terrain danois tout au long de sa carrière à Tottenham.

Le désormais milieu de terrain de l’Inter a marqué 69 buts et enregistré 89 passes décisives lors des 305 matches que les 27 ans ont disputés avec les Spurs.

L’international danois a joué deux fois pour son nouveau club, une fois en Serie A et une seule autre apparition en Coupe d’Italie. Eriksen n’a pas encore ouvert son compte avec l’équipe de Milan, mais on pourrait penser que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne commence à accumuler les buts et à aider les géants italiens.

Eriksen sera certainement manqué par Tottenham, mais avec le nouveau garçon Steven Bergwijn déjà inscrit sur la feuille de match contre Manchester City, l’avenir semble toujours prometteur pour les Lilywhites.

