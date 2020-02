Jose Mourinho dit que le jeune Tottenham Hotspur ne peut pas jouer comme attaquant – HITC

Steven Bergwijn a rejoint Tottenham Hotspur dans la fenêtre de transfert de janvier.

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a déclaré à Football.London que Steven Bergwijn ne pouvait pas jouer en tant qu’attaquant.

Avec Harry Kane et Son Heung-min blessés en ce moment et Troy Parrott manquant d’expérience, Tottenham a un vrai problème d’avance.

Lucas Moura a été déployé en amont, mais le Brésil International est un ailier de métier.

L’entraîneur-chef des Spurs, Mourinho, a également exclu de jouer l’ailier Bergwijn comme attaquant malgré l’international néerlandais de 22 ans jouant dans un rôle plus avancé contre Chelsea.

Mourinho a déclaré à Football.London lorsqu’on lui a demandé si Bergwijn jouait en amont: «Ce n’est pas sa position. C’est aussi simple que ça.

«C’est la même chose que de prendre Davinson Sanchez et de le jouer à l’arrière droit, il le peut, il a tout essayé mais il n’est pas un arrière droit. Même chose si vous jouez à l’arrière gauche de Vertonghen. Il est arrière central, peut-il jouer l’arrière gauche? Il peut, il aide.

«C’est ce que Steven a essayé de faire dans le match contre Chelsea et je pense qu’il n’a pas fait mieux parce qu’il était sous une énorme fatigue depuis 90 minutes contre Leipzig. S’il pouvait être frais, il pourrait nous donner beaucoup plus de mouvement, il pourrait être beaucoup plus agressif que lui. Alors il essaie. “

Statistiques

Bergwijn a rejoint Tottenham depuis le PSV dans la fenêtre de transfert de janvier.

L’ailier de 22 ans a marqué cinq buts et fourni 10 passes décisives en 16 matches d’Eredivisie et a joué cinq fois en Ligue Europa pour le PSV cette saison avant son passage aux Spurs, selon WhoScored.

Selon WhoScored, l’international néerlandais a marqué un but en trois matches de Premier League et a disputé un match de Ligue des Champions pour Tottenham, selon WhoScored.

Les Spurs sont sixièmes du classement de la Premier League pour le moment avec 40 points en 27 matches, quatre points derrière le quatrième et Chelsea, son rival londonien.

