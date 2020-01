José Mourinho et Tottenham, fin de romance: il aurait une garde-robe cassée | Premier League

Jose Mourinho est arrivé à Tottenham fin novembre 2019, pour remplacer Mauricio Pochettino, Dt depuis un peu plus de cinq saisons et qui est venu, non moins, que de disputer la finale de la dernière Ligue des champions.

Ce fut un grand défi, idéal pour le caractère combatif de l’entraîneur portugais. Cependant, les jours heureux du début de son administration, avec des triomphes retentissants et un changement notable dans le style de jeu, ont fait place au désenchantement de certains joueurs de l’équipe.

Cela est rapporté par le journal The Sun, qui assure que le mécontentement a augmenté, en particulier par les méthodes de formation portugaises.

“Leurs pratiques se concentrent sur les longues passes avec le ballon, le vol du ballon et la remise en jeu, ce qui a été comparé aux méthodes des équipes de ligue les plus modestes”, a indiqué le journal.

“La comparaison entre ce nouveau modèle et les méthodes rigides du patron de Pochettino est source de frustration chez plusieurs joueurs de club”, ajoute la note.

Mais ce n’est pas le seul reproche. Beaucoup ont considéré que l’accord de Mourinho avec Tanguy Ndombele était injuste, le transfert de record du club, arrivé l’été dernier pour 65 millions d’euros, car au moins deux fois le coach a parlé publiquement de son état, suggérant qu ‘”il est toujours blessé “, d’un ton moqueur sur les éventuels problèmes d’adaptation des Français, qui passent, selon” Mou “, pour sa” peur de se blesser “.

“Des rumeurs indiquent qu’il existe également des problèmes entre Mourinho et Danny Rose”, selon des informations connues la semaine dernière.

La situation