Jose Mourinho fait le point sur les blessures positives de Harry Kane et Son Heung-min

L’attaquant de Tottenham Harry Kane en action lors du match de Premier League entre Southampton et Tottenham Hotspur au St Mary’s Stadium, Southampton le mercredi 1er janvier 2020. (Photo de Jon Bromley / MI News / NurPhoto via .)

Jose Mourinho a fourni une mise à jour positive sur les blessures des stars attaquantes de Tottenham Hotspur, Harry Kane et Son Heung-min. Mourinho a laissé entendre que les deux pourraient se remettre d’une blessure pour figurer avant la fin de la saison.

Son fils a subi une fracture du bras contre Aston Villa et a subi une opération chirurgicale réussie, qui aurait été exclue pendant «plusieurs semaines». La saison de Harry Kane a également été plongée dans le doute lorsqu’il a dû subir une intervention chirurgicale pour réparer un ischio-jambier déchiré; une procédure qui visait à l’exclure jusqu’à trois mois, mettant en péril sa disponibilité à l’EURO 2020.

Mise à jour sur les blessures positives concernant Harry Kane et Son Heung-min

Harry Kane en avance sur le calendrier

Depuis le revers de Kane, les Spurs n’ont pas réussi à attaquer les conseils et le leadership du front. Malgré une blessure à plus long terme, les chances de disponibilité antérieure de Kane ont été confirmées par Jose Mourinho dans la dernière mise à jour, selon le site officiel du club:

“Il est un peu en avance sur le calendrier”, a déclaré Mourinho. «Cela me donne un espoir, au lieu d’un ou deux matches, trois, quatre ou cinq.

“Je ne sais pas [when he will return]. Je spécule juste un peu, mais les sentiments sont bons. Il fait ce qu’il peut faire à ce stade mais toujours avec un bon feeling. Tout se passe bien, alors oui, positif. »

Mourinho a également commenté le rythme de travail incessant de Harry Kane pour se remettre sur la bonne voie, mais a rassuré que le club gère la situation avec soin.

“Chaque fois qu’il a un problème, c’est le genre de gars qui n’accepte pas les protocoles, les rendez-vous, les rendez-vous. Il essaie toujours d’aller de l’avant. C’est le genre de gars avec qui nous avons un très bon contrôle et une bonne communication. Parfois, les joueurs enfreignent le protocole et arrivent plus tôt que prévu.

“Il est évidemment un grand professionnel et un combattant et il veut revenir le plus tôt possible.”

La récupération de Son Heung-min sur la bonne voie

Son fils s’est rendu à Séoul, en Corée du Sud, dans le cadre de sa chirurgie et de sa rééducation pour sa fracture du bras. Bien que Mourinho ait précédemment laissé entendre que Son allait manquer le reste de la saison, il a fourni une perspective plus optimiste à cette occasion.

Il a dit: “C’est un autre espoir [to play again this season] mais bien sûr, nous en sommes loin. Il revient très bientôt en Angleterre. Ensuite, bien sûr, il devra suivre certains protocoles de sécurité car il vole de Séoul.

«Lorsque sa récupération commencera, nous essaierons toutes les possibilités de le faire revenir pour certains matchs. Encore une fois, je ne peux pas imaginer quand. Mais il est fort possible qu’avant la fin de la saison, Harry et Sonny jouent ensemble. »

Photo principale

Intégrer à partir de .