Josep Maria Bartomeu soutient Quique Setien à Barcelone en pleine tourmente

Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a pris le temps de soutenir l’entraîneur Quique Setien lors d’une interview avec Barca TV. Bartomeu a précisé que malgré quelques difficultés sur le terrain récemment, et les difficultés non mentionnées hors terrain, Setien était l’homme de la situation.

“Nous avions des chances claires et nous avons bien joué”, a-t-il déclaré. «Nous avons beaucoup créé et je tiens à féliciter les joueurs pour la façon dont ils ont joué. Ils ont fait preuve d’ambition et de motivation.

»Athletic a réussi un tir au but à la fin et a remporté le match. Nous méritions de passer, mais ce n’était pas possible. Je répète que j’ai aimé l’ambition affichée par l’équipe sur le terrain, car c’est un endroit difficile à venir et les supporters locaux sont au dessus de vous.

«Maintenant, nous devons nous concentrer sur la Liga et la Ligue des champions. Jouer comme ça, je suis sûr que le succès suivra. “

Bartomeu | La source

Être hors de la Copa del Rey pourrait être bénéfique pour Barcelone. Peut-être que l’optimisme de Bartomeu portera ses fruits avec moins de matches pour limiter la formation déjà épuisée de Barcelone.