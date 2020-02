Joshua Kimmich fait l’éloge du courage de Paderborn et se prépare à affronter l’UCL avec Chelsea

Il a fallu un but à la 88e minute à Robert Lewandowski pour sauver le maximum de points pour le Bayern Munich alors qu’ils ont obtenu une victoire 3-2 sur le dernier placé SC Paderborn. Après avoir marqué par un but à deux reprises (Gnabry 25 ’, Lewandowski 70’), le Bayern a cédé la tête à deux reprises. Sven Michel de Paderborn pensait avoir obtenu un énorme point pour l’équipe adverse, mais le vainqueur de Lewandowski à la 88e minute leur a refusé le point.

Pour le Bayern, ils étaient à des kilomètres de leur meilleur, après avoir apporté plusieurs modifications aux onze de départ. S’exprimant dans la zone mixte après le match, Joshua Kimmich a hautement apprécié la façon dont Paderborn a joué à l’Allianz Arena, en particulier leur intention d’attaquer:

Normalement, lorsqu’une équipe est promue, beaucoup se contentent de s’asseoir, de dresser un mur et de marquer à la pause ou sur coups de pied arrêtés. Paderborn riposte très dangereusement, mais ils veulent aussi jouer le ballon par derrière. [Our] Les premier et deuxième buts étaient le résultat des erreurs de Paderborn, mais je les ai vus jouer de nombreux matchs où ils ont été récompensés pour leurs bons passages. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas pu obtenir le résultat cette fois. Mais c’était amusant de regarder Paderborn. Le match retour a également été un bon match. Selon nos normes, ce jeu, comme aujourd’hui, était peut-être trop égal.

Photo de TF-Images / .

Quand ils jouent contre l’une des équipes au bas de la table de Bundesliga, il incombe toujours au Bayern d’obtenir un résultat convaincant, mais Paderborn a rendu tout sauf facile. Kimmich a ajouté qu’il espère sincèrement qu’ils ne seront pas relégués à la fin de la saison pour la manière excitante dont ils jouent:

Les gens s’attendent à ce que nous gagnions à domicile de manière plus convaincante, plus dominante contre l’équipe du bas du tableau. Mais l’observateur neutre ne peut que louer Paderborn. Je croise les doigts pour eux, qu’ils survivent, qu’un tel style de jeu soit finalement récompensé.

Kimmich a également ajouté qu’il peut y avoir des leçons à tirer de certaines des erreurs qu’ils ont commises, comme c’est toujours le cas avec tout adversaire de Bundesliga:

Vous pouvez toujours apprendre des leçons. Vous pouvez dire que les erreurs en Bundesliga peuvent être sévèrement punies. Si nous n’atteignons pas notre limite, nous pouvons avoir des problèmes contre n’importe quel adversaire, même s’il s’agit de la dernière équipe du tableau. Nous devons continuer à profiter de nos opportunités à l’avenir, même les après-midi faciles.

Dans la perspective de la rencontre à venir du Bayern avec Chelsea en Ligue des champions, Kimmich a déclaré que Frank Lampard était pour son équilibre entre la jeunesse et l’expérience. La Ligue des champions, a-t-il dit, est toujours une bête différente des ligues nationales. Le Bayern veut évidemment prendre un bon départ dans le match à deux pattes à Stamford Bridge:

Je dirais qu’ils [Chelsea] avoir un très bon mélange – quelques jeunes joueurs, quelques joueurs établis. Ils ont un bon rythme pour l’avenir. Je pense qu’ils n’ont été constants qu’en Premier League récemment. Je pense qu’ils ont perdu contre ManU. Un match de Ligue des Champions est toujours autre chose. Nous partons de zéro. Nous verrons où ils sont et ils verront où nous en sommes. Mais bien sûr, nous voulons gagner [in London].