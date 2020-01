Joshua Kimmich fait valoir que l’équipe du Bayern Munich est trop mince

Depuis qu’il a rejoint le Bayern Munich en 2015, Joshua Kimmich a assisté à une énorme transition dans la structure de l’équipe – d’une liste remplie de joueurs riches en expérience comme Philipp Lahm et Arjen Robben à une équipe remplie de prodiges comme Alphonso Davies et Joshua Zirkzee.

Tout en parlant des renforts de transfert, Kimmich a clairement indiqué qu’il n’était pas satisfait de la situation actuelle au Bayern. Lorsque vous regardez l’équipe qui s’est envolée pour Doha pour le camp d’entraînement d’hiver, vous pouvez glaner les changements qui se sont produits dans l’équipe au cours de quelques années. Kimmich a déclaré (via Goal):

Au camp d’entraînement de Doha, vous pouvez voir que nous n’avons en fait que 12 ou 13 joueurs professionnels dans l’équipe et le reste est des jeunes. La table des jeunes joueurs était pleine. Ce ne fut pas le cas lors de ma première année au Bayern.

S’il y a une chose qui continue de hanter les Bavarois, ce sont les blessures. L’équipe a besoin de plus de joueurs aptes à couvrir les blessés. C’est un besoin urgent de l’heure pour que le conseil d’administration fasse entrer plus de joueurs. Kimmich estime que la seule façon de s’assurer que l’équipe ira mieux est d’élargir l’équipe. Il a dit:

Nous pourrions jouer jusqu’à la fin de la saison dans les trois compétitions et nous avons aussi beaucoup de joueurs internationaux, nous avons donc besoin de plus de joueurs qui sont en forme. Bien sûr, nous avons beaucoup de joueurs blessés. Gnabry n’a pas pu s’entraîner, Lewandowski et Coman reviendront bientôt. [Javi] Martinez a également un coup et [Niklas] Süle et [Lucas] Hernandez prendra du temps. Les clubs le savent donc ils doivent prendre une décision. Pour le moment, l’équipe n’est pas assez grande.

Il y a quelques jours, Flick a déclaré à la presse qu’il espérait recruter deux nouveaux joueurs ou plus pour renforcer l’équipe – et le directeur sportif Hasan Salihamidzic aurait été surpris par les commentaires du manager. Mais les commentaires de Kimmich font maintenant écho à ceux de Flick, qui a prédit que “les joueurs ne verront pas les choses différemment”.

Le Rückrunde débutant le 19 janvier, il est nécessaire de s’assurer que toute l’équipe comprend sa responsabilité. Actuellement en troisième position de la Bundesliga, il y a beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Comme Kimmich l’a mentionné, le renforcement de l’équipe pourrait vraiment aider à renforcer l’équipe à un moment comme celui-ci.