Joshua King admet son chagrin face à l’effondrement de Man United

L’ancien joueur de Manchester United Joshua King a parlé pour la première fois de son échec de retour au club le jour de la date limite de transfert.

Le joueur de Bournemouth est soudainement devenu l’objectif de United le dernier jour et une offre de 27 millions de livres sterling aurait été soumise. Il a ensuite été largement rapporté que les Red Devils préparaient une deuxième offre, mais que celle-ci n’est jamais venue ou a été refusée, Bournemouth n’ayant pas pu trouver de remplaçant à temps avant la fermeture de la fenêtre quelques heures plus tard.

Certains rapports affirment que Bournemouth exigeait 40 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans malgré le fait que le joueur supplie les Cerises de lui permettre de réaliser son rêve.

«Pourquoi cela ne s’est pas produit, je ne sais pas. Je suis un joueur de Bournemouth et je l’apprécie vraiment ici. Mais c’était un rêve devenu réalité, je ne mentirai pas », a confirmé King dans une récente interview avec TV2 via The Mail.

«À quel point c’était proche, je n’ai pas de réponse complète. Je dois regarder ce que je dis… J’avais la conviction que cela allait arriver. Et c’était un peu sensible pour moi étant donné que j’ai déménagé en Angleterre à 16 ans pour réaliser mon rêve et que je voulais atteindre ce but à Manchester United. »

Ole Gunnar Solskjaer aurait promis une fois qu’il ramènerait King à Old Trafford un jour et était très près de tenir cette promesse le 31 janvier. Le Norvégien aurait vu son compatriote comme un remplaçant naturel de Marcus Rashford blessé en termes de physique, de position et de style de jeu.

Malheureusement, le retour aux sources heureux ne devait pas être pour King et United a été contraint de tourner ses attentions vers l’attaquant nigérian Odion Ighalo à la place. Il semble maintenant peu probable que les Red Devils reviennent pour le joueur de 28 ans en été.

