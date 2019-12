Joshua Zirkzee est le troisième plus jeune buteur du Bayern Munich en Bundesliga

À la 90e minute de l’affaire serrée du Bayern Munich contre Fribourg, Phillipe Coutinho a été remplacé par Joshua Zirkzee. Le joueur de dix-huit ans a marqué deux minutes plus tard, avec un délicieux coup de coude qui a roulé dans le fond du filet. C'était la première touche de Zirkzee lors de son premier match en Bundesliga, et donc aussi son premier but en Bundesliga.

Ce but a catapulté les grands succès de Zirkzee, non seulement du Bayern, mais du match lui-même, dans le classement des plus jeunes joueurs à marquer pour le Bayern en Bundesliga. Ce tweet présente le nouveau top cinq:

Plus jeunes buteurs de l'histoire du Bayern en Bundesliga:

1. Roque Santa Cruz (18 ans et 12 jours) 2. Alphonso Davies (18 ans et 135 jours) 3. Joshua Zirkzee (18 ans et 210 jours) 4. Uli Hoeneß (18 ans et 327 jours) 5. Karl-Heinz Rummenigge (18 ans et 354 jours)

Comme vous pouvez le voir, Zirkzee est maintenant le troisième plus jeune buteur du Bayern en Bundesliga, dépassant l'ancien vainqueur du Ballon d'Or, Karl-Heinz Rummenigge. En outre, Zirkzee a marqué son premier but à un plus jeune âge que de nombreuses légendes du Bayern et joueurs de classe mondiale, tels que Uli Hoeness, Thomas Müller et David Alaba.

Seuls le coéquipier de Zirkzee Alphonso Davies (contre Mayence la saison dernière) et Roque Santa Cruz (il y a environ 20 ans) étaient plus jeunes que les 18 ans et 210 jours de Zirkzee lorsqu'ils ont accompli l'exploit. Zirkzee pourrait bien être le prochain jeune joueur de classe mondiale capable de percer dans la première équipe du Bayern. Le potentiel est certainement là: maintenant, seul le temps nous le dira.