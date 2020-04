Joshua Zirkzee estime que le 9 mai est trop tôt pour le retour de la Bundesliga et reste impatient de réussir avec le Bayern

Dans une récente interview accordée au point de vente néerlandais VTBL, Joshua Zirkzee a expliqué ce qu’il pensait d’un retour potentiel de la Bundesliga en mai, et à quoi ressemblait la vie d’entraînement avec le Bayern Munich pendant la pandémie de coronavirus. Il a également parlé de ce à quoi ressemblera son avenir au Bayern une fois le football de retour. Zirkzee était un joueur qui a vraiment porté ses fruits sous Hansi Flick et a impressionné dans ses apparitions à la fin du hinrunde et au début du ruckrunde, totalisant 3 buts et une passe décisive en seulement 5 matchs. L’épidémie de coronavirus a malheureusement mis un terme à l’élan positif qu’il avait:

C’est dommage, bien sûr, mais c’est un cas de force majeure. C’est une situation très désagréable pour tout le monde et nous devons y faire face en ce moment. Ce n’est pas différent.

Il a prouvé que la confiance continue de Flick en lui est bien justifiée et qu’il est toujours une option viable pour le manager qui vient de mettre le stylo sur une prolongation de contrat le gardant au Bayern jusqu’en 2023. Il est impatient de reprendre là où il s’était arrêté lorsque les matchs reprendront. :

Dès que nous recommençons, il est important pour moi de reprendre le fil et de me montrer dans les minutes que j’obtiens. Et dans les moments où je ne joue pas, je dois prendre mes minutes dans la seconde, là aussi encore assez pour que j’apprenne.

Photo par Matthias Balk / alliance photo via .

Le LDF est resté catégorique sur son intention de reprendre la Bundesliga et les matches de Bundesliga à un moment donné le mois prochain, tant que tout est jugé suffisamment sûr par tous les responsables de la santé et de la ligue. Il est prévu que Geisterspiele, ou «jeux fantômes», se joue sans la présence de fans, quelque chose qui avait déjà eu lieu avant que la pandémie ne suspende indéfiniment toutes les meilleures ligues européennes. Bien qu’il soit impatient de revenir à l’action, Zirkzee estime personnellement que le début du mois prochain est encore trop prématuré:

Je pense que le 9 mai est trop tôt. Je pense qu’ils vont vraiment essayer de terminer la saison le plus tôt possible. Bien que cela se produise de toute façon sans public. Je ne l’ai jamais vécu moi-même, mais cela me semble très spécial. D’autres gars de l’équipe l’ont eu une fois et ils disent que c’est vraiment bizarre.

Chaque footballeur, et encore moins l’équipe du Bayern Munich, rate le football et veut reprendre les matchs dès que cela est possible en toute sécurité, mais jouer sans supporters enlève un élément massif du jeu. Zirkzee reconnaît que tous les joueurs ne seraient pas à 100% à bord en jouant sur des sites vides:

Les opinions diffèrent. Bien sûr, nous voulons tous jouer au football le plus tôt possible et terminer la saison, mais le fait que vous devez jouer sans fans est vraiment un point pour de nombreux joueurs.

Photo de Harry Langer / DeFodi Images via .

Le Bayern s’entraîne actuellement en petits groupes à Sabener Strasse et va passer à des groupes de 7 à partir de 5 cette semaine. Jusqu’à présent, Zirkzee a été dans un petit groupe avec ses coéquipiers Alphonso Davies, David Alaba et Robert Lewandowski. Il a dit que c’était “un très bon groupe” pour faire partie des sessions. Chaque séance d’entraînement, a-t-il dit, est minutieusement planifiée dans les moindres détails pour garantir que toutes les bases appropriées sont couvertes tous les jours:

Chaque jour, nous suivons un cours qui contient tout. Technologie, état, finition, tout est discuté.

Pour la sécurité de l’équipe et de tous les autres membres du personnel de la Sabener Strasse et qu’ils pourraient potentiellement infecter en dehors des installations d’entraînement, Zirkzee a révélé que tout le monde est testé plusieurs fois par semaine. Il a également déclaré qu’il n’allait personnellement nulle part ailleurs qu’à la formation ou à son domicile pour sa propre sécurité et celle des autres:

Nous sommes testés trois fois par semaine et jusqu’à présent, personne n’a jamais eu le virus avec nous. Il n’y a pas non plus de contact pendant l’entraînement, nous gardons tous une distance. Et je court aussi peu de risques en dehors du terrain. Je suis seul à la maison et je vais au club tous les jours, mais c’est tout ce que je fais en ce moment.

Photo par CHRISTOF STACHE / . via .

Avoir Lewandowski à apprendre est quelque chose qui, selon Zirkzee, a été très bénéfique pour son développement jusqu’à présent et il aime travailler en petit groupe avec lui pendant la formation:

J’apprends beaucoup en le regardant. Comment il bouge, comment il choisit sa position, nous sommes égaux en style, donc j’apprends de cela. Et surtout maintenant que je fais partie de ce petit groupe avec lui, vous en apprenez encore plus Et puis, bien sûr, vous construisez également un lien un peu meilleur qu’auparavant.

Zirkzee savoure également l’opportunité de pouvoir apprendre de Miroslav Klose, qui deviendra bientôt le directeur adjoint de Hansi Flick, quittant son rôle avec les U-17 du Bayern:

Ce serait un rêve. Je le connais depuis l’enfance et j’ai déjà reçu une formation d’attaquant de lui, vous en apprenez beaucoup. À Feyenoord, j’ai également pu m’entraîner avec Roy Makaay, cela reste très spécial d’avoir de si bons vieux joueurs à apprendre.

Avec où il s’est arrêté, il y a un bel avenir devant Zirkzee. Il a tous les bons outils pour continuer et se faire un nom au Bayern, d’autant plus qu’ils rivalisent sur les trois fronts. Pourtant, il ne veut pas prendre trop d’avance sur lui-même et ne pense donc pas à l’équipe nationale néerlandaise pour le moment:

Non, je ne suis pas encore vraiment occupé avec ça. Je ne suis pas un joueur de base habituel ici, donc je ne pense pas que je devrais y penser alors. Mais j’ai aussi vu à quelle vitesse les choses peuvent aller, alors bien sûr, c’est très sournois à l’esprit. Orange est un rêve et en tant que jeune footballeur, je pense qu’il est logique d’en rêver.

Gagner le titre avec le Bayern est la première chose qu’il veut réaliser et faire une forte poussée en Ligue des champions:

C’est certainement la première étape. Mais nous voulons aussi vraiment gagner la Ligue des champions, tout le club aspire à cela. Bien que nous devions d’abord voir comment tout cela se terminera. Nous espérons tous que nous pourrons y retourner bientôt pour commencer.

Photo de Sebastian Widmann / Bongarts / .