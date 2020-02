“Joué seulement 10 minutes. Modèle positif Iori”

Après le mauvais test de son Juve Stabia, vaincre un citadelle, avec un 3-0 qui aurait pu être beaucoup plus large, Fabio Caserta ainsi analysé la réunion.

Ce sont ses mots, rapportés par les chaînes officielles du club: “Nous n’avons joué que 10 minutes au début, puis l’obscurité avec le score qui aurait pu être beaucoup plus nette. Je veux penser que c’est juste une mauvaise journée. Je pense que les bonnes motivations manquaient, et c’est un démérite que j’accepte car, évidemment, je ne sais pas comment j’ai réussi à les transmettre à l’équipe. Nous ne pouvons pas simplement garder la garde haute à la maison lors des matchs de signe. “

Et il ajoute: «Nous avons également pris un bon départ avec le 4-2-3-1 avec l’idée d’exploiter les groupes, puis tout s’est mal passé et nous avons également essayé de changer de nombreux modules, mais les jours comme celui-ci, il y a peu à faire. La défaite est mauvaise mais il ne faut pas être déprimé, en regardant immédiatement le prochain match interne avec Trapani. La poignée de main à Iori? Une juste reconnaissance pour un footballeur modèle qui donne toujours le meilleur de lui-même à son âge, et devrait être un exemple pour de nombreux jeunes, pas seulement pour mon équipe, qui après deux matchs joués en B se sent déjà arrivé “.