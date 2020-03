“Jouer avec mon frère serait un rêve, et à Milan, mieux”

Le Français Theo Hernández, ancien joueur du Real Madrid actuellement à Milan, a déclaré mardi que jouer avec son frère Lucas Hernández, défenseur du Bayern Munich, “serait un rêve” et a souligné qu’il serait “encore meilleur” s’il était au club milanais..

“Jouer avec mon frère serait un rêve. Je l’ai déjà fait dans les catégories inférieures quand j’étais petit. J’espère jouer avec lui plus tard et s’il est à Milan, tant mieux”, a-t-il déclaré. Théo, l’une des grandes révélations de la Serie A avant l’interruption par le coronavirus, en répondant aux questions de ses fans via le compte Instagram du club milanais.

Theo a expliqué qu’il vit dans un isolement “calme” dans sa maison milanaise, qu’il est impatient de “s’entraîner et de jouer à nouveau” et que les joueurs avec qui il s’entend le mieux à Milan sont ceux qui parlent espagnol, comme Samu Castillejo ou Diego Laxalt.

Il a rapporté que ce qu’il aime le plus à Milan au stade San Siro et qu’il aime acheter des vêtements dans la rue Montenapoleone, l’un des symboles de la mode milanaise. Il a également assuré qu’il souhaitait s’améliorer dans la phase défensive, qui est “ce qui lui coûte le plus”, et a estimé que “petit à petit” il s’améliorait.

En ce qui concerne les légendes de Milan qu’il préfère, Theo a nommé les Brésiliens Ronaldinho Gaucho y Ricardo Kaka et à l’italien Paolo Maldini.