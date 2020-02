“Jouer comme Foggia sera difficile pour tout le monde”

Dario Giacomarro, milieu de terrain du Casarano, a évoqué le succès remporté Foggia qui a racheté le mauvais k.o. de Sorrento, puis faire le point sur les buts des rossazzurri. Voici ses déclarations, rapportées par les chaînes officielles du club du Salento:

De Sorrento 7-0 à la victoire 1-0 sur Foggia: qu’est-ce qui a changé en une semaine?

“Tout d’abord, l’attitude a changé, et c’était clair en comparant les deux performances. Pendant la semaine où nous nous sommes réunis pendant la retraite, nous nous sommes parlés et à l’entreprise, évaluant les choses qui ne se sont pas bien passées. Ensuite, affronter une équipe comme Foggia était encore mieux, nous avons affronté un adversaire coriace. Le vice-capitaine est une formation très agressive mais nous avons réussi à gagner la plupart des duels individuels et cela dans un match fait la différence “.

Maintenant quel est l’objectif?

“Garder la cinquième place pour les éliminatoires, étant donné que derrière nous, il y a une équipe solide et organisée comme Taranto. Neuf matchs enflammés nous attendent, mais si nous sortons toujours sur le terrain avec la même attitude dimanche, peu d’équipes peuvent nous mettre en difficulté. “