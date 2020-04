Jouer ou pas? Aucun combat interdit, voici les factions. Mais recommencer est une obligation: le football italien ne peut pas s’arrêter Primapagina

Le choc devient incandescent, sans retenue: d’une part, ceux qui veulent que le football ne redémarre pas, d’autre part, ceux qui sont convaincus qu’il faut recommencer à jouer. Nous connaissons les arguments: ils sont économique, médical, égoïste. Si vous ne recommencez pas, le football perdra 5-600 millions d’euros de plus (de 150-170 à au moins 700); si vous retournez sur le terrain, il y a évidemment plus de risques pour la santé. En bref, aucun côté n’a complètement tort, e des deux côtés, il y a des intérêts personnels et des classements qui deviennent parfois très tristes.

CONTRE LE FOOTBALL – Il y a presque tous les présidents qui risquent de se retirer de Cellino à Ferrero, à partir de précieux à Caire jusqu’à pozzo. Mais ils n’ont pas un poids décisif. L’opposition de Malago, qui continue de considérer le football comme tout autre sport il a une dimension infiniment différente sur le plan économique et qui tire derrière le Ministre Spadafora. Au final, l’élément le plus pertinent de ce déploiement peut devenir le Comité technique scientifique, dont il fait partie Giovanni Rezza, le professeur qui s’est imprudemment déclaré Fan de Roma (et donc pour l’annulation de la saison, craignant que le championnat n’aille à la Lazio): il a certainement des raisons médicales valables à mettre sur la table pour soutenir cette thèse.

POUR LE FOOTBALL – Le président le plus exposé est certainement la Lazio Lotito, qui a cependant des compagnons influents: De Laurentiis et le Naples, le Rome, maintenant aussi Agnelli’s Juve, qui en tant que président de la CEA ne peut pas soutenir une ligne en Italie qui est contraire à celle qui suit au niveau international. Mais même ces présidents ne seront pas décisifs. La volonté du numéro un fédéral vaut beaucoup Gravina, qui épouse ce qui est indiqué par l’UEFA également par crainte d’une série de causes qui pourraient bloquer le football dans les prochains mois.

ET MAINTENANT? – Aujourd’hui, la réunion du Commission technico-scientifique pour la reprise du football. Castellacci, qui est président de l’Association médicale italienne de football, est sceptique: “Difficile de prévoir que vous pouvez jouer le 30 mai». Mais le Fédération des médecins du sportdirigé par Casasco, a déjà dicté ses lignes directrices pour la reprise de la formation: des indications appréciées partout.

LA DÉCISION – En fin de compte la position du gouvernement et donc de Conte sera déterminante. Mais le sentiment est que vous ne pouvez pas vous empêcher de terminer la saison de football, ou du moins essayez. Aussi parce que maintenant beaucoup poussent à recommencer (certains secteurs de notre économie pourraient déjà bouger la semaine prochaine, par exemple la mode) et pourquoi Le football européen s’organise pour repartir (en Allemagne, le championnat pourrait même recommencer le 9 mai). Dans des conditions sûres, bien sûr. Et puis Comment justifier un arrêt définitif du football italien alors que tout recommence?

