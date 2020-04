Joueurs arrivant à expiration en 2020: le top 10

C’est une période difficile pour le football italien, européen et mondial, celui qui nous voit lutter ensemble contre un ennemi commun: le coronavirus. En ce moment, l’incertitude règne en maître et personne ne peut répondre exactement à des questions sur ce sport ou sur d’autres sports, notamment «quand recommencerons-nous à jouer?».

Une question épineuse à résoudre, en ce sens, concerne i contrats des footballeurs: si vous décidiez vraiment de reprendre les championnats, en effet, la saison en cours se terminerait au-delà du 30 juin, jour où les contrats de nombreux joueurs devraient théoriquement expirer. Dans ce cas, vous pouvez opter pour une prolongation de contrat d’un ou deux mois, jusqu’à la fin de la saison.

Voici la liste des 10 meilleurs joueurs avec un contrat expirant le 30 juin 2020, sans qu’il soit possible aujourd’hui de savoir si cette date sera respectée ou non. Une mention spéciale pour Dries Mertens et Giorgio Chiellini qui, bien qu’ils n’aient pas encore été officiellement renouvelés, sont déjà parvenus à un accord avec Naples et Juventus.

Edinson Cavani

Une vieille connaissance du football italien, un bombardier impitoyable, l’un des plus grands buteurs de l’histoire de Naples. Ceci et bien plus représente Edinson Cavani qui, à l’été 2013, a quitté les Napolitains pour déménager PSG, où il a très bien démontré ses capacités de marquer, marquant 200 buts en 301 apparitions. Cette année, le Matador trouve moins d’espace, et déjà en janvier, il semblait pratiquement fait pour sa vente à l’Atletico Madrid de Simeone. Les hypothèses qui circulent sur son avenir sont suggestives, et il y a ceux qui parlent aussi de son possible retour en Italie. À 33 ans, il a peut-être encore beaucoup à donner.

David Silva

L’un des joueurs les plus techniques de la décennie vient de s’achever, phare de l’Espagne (avec qui il a remporté deux européens et une coupe du monde), de Valence et, depuis 2010 de Manchester City. Aussi cette saison, David Silva trouve de la place en entrée dans l’équipe de Guardiola, mais il ne semble pas y avoir d’intention de renouvellement avec les Citizens. Pour l’instant, les hypothèses les plus fiables pour le marché de la classe des 86 semblent le voir loin du Vieux Continent à partir de la saison prochaine.

Jann Vertonghen

Depuis 2012 Jann Vertonghen est un défenseur de la Tottenham, un club grâce auquel, après une parenthèse à Ajax en début de carrière, il a réussi à devenir un joueur de renommée internationale. La classe ’87 a ainsi réussi à devenir le recordman d’apparitions avec l’équipe nationale belge avec laquelle, à 10 reprises, il portait également le brassard de capitaine. En juin, sa longue expérience avec les Spurs devrait prendre fin et, selon les rumeurs du marché, l’équipe la plus intéressée par le Belge semble être l’Inter de Conte, qui chercherait un remplaçant pour Godin au cas où l’ancien Atletico quitter le Nerazzurri après une saison.

Thiago Silva

en PSG même le capitaine Thiago Silva il devrait être destiné à abandonner le navire en 2020. Arrivé dans la capitale française l’année précédente Cavani, le Brésilien est considéré depuis de nombreuses années comme le défenseur central le plus fort du monde. Maintenant que son expérience à Paris semble avoir pris fin, les rumeurs de marché disent qu’il apprécierait un retour à Milan, l’équipe où il a commencé son ascension en tant que grand défenseur.

Zlatan Ibrahimovic

La route de Thiago Silva et celle de Ibrahimovic ils semblent en quelque sorte connectés. Après avoir partagé le vestiaire à Milan pendant deux ans, les deux sont vendus au PSG dans le même marché. Contrairement au Brésilien, le Suédois a depuis changé trois autres chemises; il portait la veste United, est allé au LA Galaxy et est finalement revenu à Milan, du côté de l’AC Milan. Si quelqu’un parle d’un éventuel retour de Thiago Silva à Milan, Ibra, après 6 mois, le Diable l’abandonnera pour la deuxième fois de l’année en cours. Certaines suggestions du marché parlent de son possible atterrissage dans une autre équipe italienne, mais l’hypothèse la plus crédible voit la classe 81 suspendue aux bottes.

Josè Maria Callejon

Il avait un peu plus de 18 ans, Josè Maria Callejon, quand il a fait ses débuts en Liga avec le maillot Espanyol, qui avait acheté sa carte au Real Madrid. Les blancos ont décidé de racheter la classe ’87 en 2011, puis de la revendre à Naples deux ans plus tard. Depuis lors, l’Espagnol est devenu un point fixe des Napolitains, que Benitez, Sarri, Ancelotti ou Gattuso étaient sur le banc. Depuis quelque temps, il semble que ses performances aient baissé et il ne semble pas y avoir de fenêtre pour un éventuel renouvellement, qui verrait l’ailier jouer dans le bleu au moins une saison de plus.

Jamais Banega

Dans ce cas, la situation est différente de celle susmentionnée car, bien que le contrat de Banega avec Séville tous deux expirant en juin 2020, l’Argentine a déjà trouvé un accord pour jouer, à partir du 1er juillet, avec les Arabes d’Al-Shabab. Dans l’hypothèse où les contrats ne seraient en aucun cas modifiés pour permettre la poursuite et la conclusion de la saison, l’avenir du milieu de terrain 1988, à partir de juillet, a déjà été décidé.

Mario Gotze

Il est le plus jeune de toute cette liste de noms, et en effet il est le seul de moins de 30 ans, il n’aura que 28 ans le 3 juin. La carrière de Mario Gotze c’était sans aucun doute troublé; a fait ses premiers pas dans le football junior et professionnel avec Borussia Dortmund, a ensuite rejoint les rivaux historiques du Bayern Munich en 2013, puis a suivi la voie inverse 3 ans plus tard. Sa carrière a été entourée de blessures graves qui ne l’ont pas empêché de signer le but décisif de la finale de la Coupe du monde 2014, donnant à l’Allemagne une victoire 1-0 sur l’Argentine en prolongation. En juin, il semble que son expérience avec Dortmund se terminera définitivement et, comme dans le cas de Thiago Silva, certaines rumeurs voient l’ancien Bayern comme un renforcement possible pour Milan.

Olivier Giroud

La classe 86 était, avec Eriksen et Ibrahimovic, le protagoniste de notre marché d’hiver. La différence avec ce dernier, cependant, est que le Français n’a finalement pas atterri en Italie. Au début, l’accord avec l’Inter semblait être à un pas; après que les négociations avec les Nerazzurri se soient estompées, la Lazio de Lotito était en pole pour assurer la performance de l’attaquant. Finalement Olivier Giroud est resté à Londres, banque Chelsea, et au cas où son contrat ne serait pas renouvelé, pour lui, en juin, les pentes floues de janvier pourraient à nouveau chauffer.

Giacomo Bonaventura

Seul italien sur la liste et deuxième plus jeune joueur (31 ans en août) après Mario Gotze. Avec l’Allemand, Giacomo Bonaventure Il partage également la malchance: à plusieurs reprises l’ancien Atalanta a été stoppé par une grave blessure, alors qu’il semblait prêt à faire un saut qualitatif et à s’imposer comme joueur. Cette année, après son retour d’un long arrêt, le numéro 5 du Milan il n’a pas trouvé beaucoup d’espace et semble donc destiné à trouver un autre logement pour juin. Son avenir devrait encore être en Italie: Turin, Fiorentina et Rome en pole pour lui.