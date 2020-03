Joueurs de football mexicains victimes des paparazzis

Les joueurs de football sont des gens ordinaires, cependant, ils sont toujours des célébrités et, par conséquent, plusieurs magazines cherchent à connaître leur vie privée, qu’ils puissent ou non nuire à leur vie personnelle.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!

Voici quelques joueurs qui ont été rattrapés par des paparazzis:

Alexis Vega et Juan Macías

Le plus récent s’est produit avec les deux éléments de Chivas, qui ont été capturés par un photographe de magazine. Notes TV sortir avec deux femmes. Selon la publication, le jeune homme qui accompagnait JJ était sa petite amie, cependant, le compagnon de Vega n’était pas sa femme, donc le titre qu’ils ont accroché était «Cuernos de Chiva».

De plus, ils ont indiqué que Macías et son partenaire ont osé dissimuler celui formé à Toluca même lorsqu’ils connaissaient sa femme: «Alexis a profité du fait que sa femme Paula est enceinte et est restée à Guadalajara pour se connecter avec une mystérieuse fille, un fait que Macías et sa petite amie a été dissimulée, car elle est une amie des deux ».

Bien qu’il ait déclaré sa version avant la publication des photographies, celles-ci étaient très compromettantes, car elles étaient bras dessus bras dessous et Gru était censé être fasciné.

Uriel Antuna

De la même manière, El Brujo a également été victime du même magazine car il a été arrêté avec une femme qui n’était pas sa femme, comportement non toléré par la directive et l’a puni en l’envoyant au Sub-20 et en payant une amende financière.

Sur les photos, on voit comment l’agresseur, qui vient de devenir père, a cherché à voler, a demandé un baiser à l’actrice Paola, sans y parvenir: «Bien qu’elle ait insisté pour que Paola lui donne un baiser et que la fête continue… elle il ne voulait pas! “

Cristián Calderón

Un autre du troupeau, dans ce cas El Chicote a été mis en échec car il s’est présenté à l’entraînement avec des douleurs à l’estomac et a dû être renvoyé. Plus tard, on a appris que c’était tout parce que dimanche soir, il était allé à une fête, où il avait bu et même lancé quelques chansons avec le groupe, malgré la défaite contre Cruz Azul.

Il a également été sanctionné avec de l’argent et envoyé au Sub-20.

Sélectionné avant la Russie 2018

Le magazine du cœur ‘TV Notas’ a chassé plusieurs joueurs de l’équipe ‘tri’ (Ochoa, Jona et Gio Dos Santos, Marco Fabián, Héctor Herrera, Raúl Jímenez …) lors d’une soirée avec plus de 30 escortes la veille pour voyager en Russie (c’était son jour de congé pour dire au revoir aux familles). pic.twitter.com/g6KmJ1Vjkz

– Le côté B du football (@lacarabdeporte) 5 juin 2018

Le cas le plus célèbre est celui qui s’est produit avant Russie Coupe du monde 2018 avec plusieurs Mexicains sélectionnés, qui ont été capturés dans un groupe avec plus de 30 escortes.

Avant la concentration et après le licenciement du Tricolor contre L’Ecosse, ils ont fait une fête avec plusieurs femmes, malgré le fait que plusieurs d’entre elles étaient mariées ou avec des amours, apparaissant Héctor Herrera, Guillermo Ochoa, Jonathan et Giovani Dos Santos, Marco Fabián, Jesus Gallardo, Raúl Jiménez y Carlos Salcedo.

Tout s’est passé dans une maison à Las Lomas à partir de 22h30 et tout s’est terminé le lendemain dans l’après-midi, mais sa défense devait être dans son temps libre. Le plus touché était HH, qui s’est immédiatement rendu pour s’excuser auprès de sa femme, créant depuis une fracture dans le groupe.

Layún, Moreno et «Chicharito»

Mais ils ne comprennent pas! Encore une fois sélectionné sous caméras dans un pachangón

Des images d’une fête avec des Mexicains sélectionnés circulent. Désignés: Layún, Moreno, «Chicharito», Ochoa et Fabián (qui, les fans, l’ont déjà surnommé «Briaguito» Fabian) .https: //t.co/fo0rCVugkA

– L’INFORMATEUR (@ElInformanteMX) 11 septembre 2019

Après avoir perdu une rencontre avec son semblable Argentine, une vidéo a été divulguée où Chicharito pouvait être vu, Miguel Layún, Héctor Moreno, Ochoa et Fabián dans une boîte de nuit à New York, accompagnés de plusieurs femmes. La publication a été controversée, mais ils se sont défendus en affirmant qu’ils n’avaient rien fait de mal.

Marco Fabián

Il ne fait aucun doute que celui qui s’est formé à Guadalajara est toujours dans l’œil de l’ouragan, faisant partie du scandale Tricolor avant la Copa América 2007, où, avec sept autres coéquipiers, ils sont entrés dans divers sex-toys de l’hôtel, ce qui l’a provoqué. six mois.

Déjà entre 2012 et 2013, il avait une relation avec l’actrice Ana Bekoa, étant près d’atteindre l’autel, mais il y avait plusieurs infidélités de sa part depuis qu’ils l’avaient vu à Las Vegas avec une autre femme et un an plus tard dans une tanière à Guadalajara avec une autre femme; En 2013, ils ont pris fin parce qu’il sortait avec une vendeuse immobilière.

Cuauhtémoc Blanco

Le Cuau était non seulement une fissure sur les tribunaux, mais aussi avec les filles ayant des romances avec Lac Liliana, avec qui il a trompé sa première femme; puis il a trompé Galilea Montijo avec son amie Lilí Brillanti. Plus tard, il était avec l’actrice Rossana NájeraCependant, tout a pris fin parce qu’un paparazzi l’a surpris entrant dans le département de Sandra Montoya.

Carlos Salcido

Encore un scandale avec le Tricolor, cette fois en septembre 2010 après un duel à Monterrey à l’hôtel de concentration. Sa Sa était impliqué dans un transsexuel, qui a déclaré à la presse qu’il avait des relations avec le défenseur et que, bien que ce dernier veuille poursuivre, les photos des deux sont finalement apparues avec une attitude amoureuse.

Jorge Enriquez

El Chatón était fiancé, puisqu’il avait quatre ans de fréquentation, mais cela ne l’a pas empêché de sortir avec le Brésilien Leia Freitas, donc, tout s’est terminé.

Nery Castillo

En mars 2008, l’Uruguayen était également concentré avec le Mexique face à Ghana, mais a décidé de s’enfuir pour aller dans un célèbre club de Londres accompagné du mannequin Picture Thomas, même quand il était sur le point de se marier.

Javier Salas

Ils accusent un possible cas d’homophobie de l’absence des footballeurs Javier Salas et Martín Cauteruccio dans l’équipe de Cruz Azul, après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle ils apparaîtront ensemble et s’étreignent dans une piscine, pendant les vacances. pic.twitter.com/e27nqHs8UB

– À l’extérieur du placard A.C. 🏳️‍🌈 (@FDCRadio) 25 septembre 2018

Celui qui était accusé d’être homosexuel était l’homme de l’époque de La Maquinaria, car il aurait eu une relation amoureuse avec son coéquipier, l’Uruguayen. Martin Cauteruccio, car sur les réseaux sociaux une vidéo a circulé montrant très affectueuse dans une piscine. Bien qu’à la fin, tout a été traité comme une blague d’utilisateur.

Jonathan Dos Santos

La même dose a été appliquée au plus jeune des Dos Santos, car en août 2017, il a annulé son engagement avec le blogueur espagnol Marta Carriedo, car selon ce qu’il avait avoué être bisexuel.

On ne savait jamais avec certitude si c’était la réalité, mais le milieu de terrain était lié à l’Argentin Mateo Musacchio et avec l’espagnol Thiago Alcantara, avec qui il a été capturé montrant beaucoup d’affection.