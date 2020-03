Journal de Londres: Johnson a finalement fermé des pubs et des restaurants. Mais les riches apportent le virus à la campagne | Estero

Un petit pas hors de la folie. Trop peu, mais mieux que rien. La folle blonde a annoncé une mesure sans précédent pour le Royaume-Uni. Même pendant la guerre, si les bombes le permettaient, cela n’était jamais arrivé. Sa voix tremblait (prévoyant probablement la réaction du père) quand il l’a dit: fermeture de pub. Et tous les autres lieux de rencontre: restaurants, cafés, discothèques, gymnases, discothèques, piscines, théâtres, cinémas.

Cip & Ciop non reçu aujourd’hui. Ils ont probablement déjà été fermés deux fois dans les donjons de la Tour de Londres. L’annonce lors de la conférence de 5 heures, où le blond fou, jugé et négligé, s’est présenté avec deux anges gardiens différents: Rishi Sunak, le Chancelier de l’Échiquier (ils ont ces noms étranges, mais il est le ministre des Finances), le seul avec la tête à la place de la clique. Et du Dr Jenny Harries, L’adjoint du Ciop, parce que lorsque les choses deviennent difficiles, elles font ressortir les femmes, afin de ne pas faire de discrimination selon le sexe.

Après avoir dit câliner tout le monde et ramener le virus le plus possible, nous parlons maintenant de “mesures sans précédent pour des temps sans précédent”. Le système social britannique est si fragile, sans famille de soutien et sans économies sous le matelas, qu’en même temps que la fermeture, les mesures économiques pour y faire face ont été annoncées: ceux qui restent au chômage, l’État paiera 80% de leur salaire, jusqu’à un maximum de 2500 £ par mois. Depuis combien de mois? Jusqu’ici pour trois. Alors on verra. Tout ce qu’il faut à Mario Draghi vous fait rire en comparaison. Un bazooka Empire, mais sans l’Empire derrière. Nous verrons comment ils le feront.

Puis les slogans ont commencé: cela coûte ce qu’il en coûte. Nous sommes proches de toi. Nous ne vous abandonnerons pas. Vous ne traverserez pas cela seul. Nous sommes ensemble et nous le ferons. Le nouveau Gardez votre calme et continuez est de rester à la maison. Les slogans sont la chose la plus inquiétante et ils secouent les poignets de ceux qui ont suivi la campagne pour le Brexit. Tous les slogans avec le trou à l’intérieur. Mais l’argent le met. Et ils ont beaucoup à y jeter. Et ils sont obligés de le faire parce que sinon les gens descendent dans la rue. Pour le moment, les autres magasins restent ouverts. On ne sait pas exactement pour quelle logique, mais si demain on avait un besoin urgent d’aller acheter une nouvelle paire de Loubutin, il peut le faire.

Pendant ce temps, comme l’enseigne le bon Manzoni, les riches et les aristocrates ayant des demeures à la campagne quittent déjà la capitale pour apporter le virus dans ces villages ruraux que la vilaine bête avait jusqu’à présent eu la courtoisie de sauver.. Et certains de ces farceurs, comme le rapporte le furieux tabloïd, se sont également plaints sur les réseaux sociaux qu’il n’y a pas d’Internet et ont averti leurs amis de ne pas écrire sur Whatsapp mais d’appeler. Ugh. Enfermé dans ce château. Quelle barbe, quel ennui.

Des scènes déjà vues, rien à ajouter. Il continue dans la même veine d’erreurs, de petites fermetures, pas de verrouillage total de Londres. C’est juste triste de voir comment la présomption et la stupidité des êtres humains ne changent jamais. Je ne comprends pas si les journaux italiens ne les lisent pas vraiment. Ou s’ils les lisent et en rient, pensant qu’ils sont plus intelligents.