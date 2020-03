Journal de Londres: revenir ou ne pas revenir, tel est le problème | Estero

Appels téléphoniques, conversations, murmures d’une humanité effrayée, habitués à cliquer sur le site Web de la compagnie aérienne, carte de crédit en main et réservation. Pas de vols, frontières fermées, en ce troisième jour de l’effondrement d’une Europe unie, nous entendons des histoires absurdes de familles qui rapportent des escales et des triangulations de Francfort, d’autres de Monaco, d’autres en autocar, d’autres avec Tgv peu probable d’être là un jour, une demi-heure plus tard, ils ont été annulés (informations utiles ci-dessous) .

Des dizaines de milliers de personnes qui ne savent pas quoi faire. Etudiants, oui. Mais aussi les célèbres serveurs et barmans partis sans travail et les cerveaux en fuite, qui travaillent dans des universités qui ferment lentement, sans ordre particulier, parce que le blond fou tire 330 milliards dans le système économique, mais ne dit pas clairement aux Britanniques ce qu’ils doivent faire.

Où sont les garçons? Quand reviennent-ils? Dites-lui de ne pas oublier d’imprimer le laissez-passer. Quelle passe? Celui sur le site du ministère de l’Intérieur. Mais il n’a pas d’imprimante. Faites une capture d’écran. Mais ça vaut le coup? Je ne sais pas. Mais la France traverse-t-elle la voiture? Qui sait. Ils disent qu’il faut un morceau de papier. Qui a dit ça? Je ne sais pas. Personne ne sait rien, car chaque pays ne suit aucun ordre particulier et la désintégration de nos jours rappelle tellement les histoires des journaux de guerre de Caporetto. Même les mots sont les mêmes. Après les pages fiévreusement obligatoires de Manzoni sur la peste à Milan, jetez également un œil à Ernest Hemingway, adieu aux armes. Tout a déjà été écrit, pour ceux qui veulent le lire.

Cependant, nous sommes tous bien et barricadés dans la maison. Aujourd’hui le fruit est fini et je vais essayer une sortie. Je ne vais pas au supermarché, mais à mon banquet Sheperd’s Bush Market et j’espère le trouver ouvert. C’est une famille d’Anglais moins fous que leur patron. John l’épicier a toujours été très gentil avec moi, je ne l’abandonne pas maintenant en cas de besoin. Je pars en vélo. et Je mettrai mon masque et mes gants, comme vous m’avez tous conseillé d’Italie.

Oui, il y a encore peu de masques. Nous sommes un peu comme les Chinois à Londres. Et ils nous regardent mal. Mais au moins, ils restent à distance. J’ai trouvé un pack de 50 à la pharmacie Blythe Road, juste à côté de la Pentolina, pour la modique somme de 59 livres. Il restait deux paquets des chirurgiens, car les Britanniques nous prennent encore un peu fous que nous avons mis sur les masques. Mais je n’ai pas osé les acheter tous les deux. J’ai donc appelé Heidi: si vous venez immédiatement, il y a un colis. J’ai gardé un œil sur lui, prêt à l’attraper avec des mains de chacal, jusqu’à ce qu’elle arrive. Il hésitait pour le prix. J’ai insisté pour qu’il les prenne. Hier, il m’a dit que pour ceux qui les ont commandés maintenant (tant qu’ils arrivent), la même boîte coûtera 80 livres. Signorini ici aussi, apparemment.

Je porte le masque. L’autre jour, une gentille dame m’a presque crié dessus: “Mais arrête ça, c’est juste un putain de carneau”. (Putain d’influence, pour ceux qui ne connaissent pas le lexique autochtone). Au comptoir Tesco, un autre joli couple d’un certain âge (les victimes sans méfiance désignées par le plan criminel parfait du blond fou) m’a gentiment invité (c’est ironique, hein) invité à continuer, puisque j’étais à un mètre de là de la personne devant moi. J’ai gentiment répondu (moi aussi ironiquement, hein) qu’ils ont fait leur propre truc. En effet, ils étaient à un mètre de moi. Ils m’ont gentiment attaqué: “Ces deux masques sont inutiles”. Ensuite, j’ai gentiment montré mes gants en latex. Ils sont devenus dégoûtés.

Maintenant je m’en vais. Ensuite, je vous dis comment la situation est dans le monde supérieur.

Post-scriptum Informations de service: Alitalia effectue un vol quotidien de Londres à Rome à 20 heures.

Sachez qu’il y a une obligation de se présenter aux autorités sanitaires dès leur arrivée au domicile et une QUANTITÉ OBLIGATOIRE de 14 jours pour ceux qui reviennent (éventuellement pas chez eux avec leur grand-mère). L’ambassadeur a demandé à consulter le site et à ne pas téléphoner ni écrire. Depuis vendredi, ils ont reçu 7 000 appels et 10 000 e-mails leur demandant des informations que vous pouvez trouver ici.