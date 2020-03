Journée de la femme, le football contre la violence: #Facciamogliuomini | Serie A

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’Association italienne des footballeurs en collaboration avec la Lega Serie A, Lega B, Lega Pro et avec le patronage de la présidence du Conseil des ministres – Département de l’égalité des chances – promeut l’initiative #FACCIAMOGLIUOMINI, visant à prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes.

Lors de la prochaine journée de championnat, le monde du football prendra le terrain pour inviter les hommes à être des hommes. Au début de chaque match, un sera affiché bannière avec la mention “LET’S MAKE MEN”, accompagné du symbole de la campagne: le NARCISO.

Une belle fleur choisie pour ses diverses connotations et pour ce qu’elle représente, qui veut devenir le symbole d’une idée différente de l’homme, jusqu’à déformer le sens négatif du terme narcisse pour en faire un symbole de respect.

Par conséquent, malgré la situation délicate et inquiétante liée à Covid19 qui affecte notre pays, le football italien sera le porte-parole d’un message de sensibilité, d’attention et de respect pour les femmes.

Le projet #FACCIAMOGLIUOMINI est réalisé avec la contribution de la Présidence du Conseil des ministres – Département de l’égalité des chances et avec le parrainage de la FIGC, LEAGUE SERIE A, LEAGUE B, LEAGUE PRO, LEAGUE NATIONAL AMATEUR, AIAC, AIA et ICS.

#FACCIAMOGLIUOMINI vise la communication préventive et l’éducation de l’homme, en agissant sur ceux qui ont fait des erreurs, afin qu’il prenne pleinement conscience du geste fait et puisse réfléchir sur sa propre expérience. Le mot clé de #FACCIAMOGLIUOMINI est RESPECT, qui est aussi FAIR PLAY, c’est-à-dire un comportement respectueux des règles, sur et en dehors du terrain. Le respect en tant que concept apparemment simple et connu de tous, mais qui en réalité se perd lentement dans une société qui discrimine et ne garantit pas les mêmes opportunités dans les relations sociales et humaines.

Marraine de #FACCIAMOGLIUOMINI è Elena Sofia Ricci, impliqué par l’AIC après ses déclarations de janvier sur les violences subies enfant.