Journée de visites médicales, de Naples à Milan via Rome. Les détails

Un tête à tête pour trois grands noms de notre football. Inter Milan, Naples et Rome ils ont défini dans chaque partie une opération entrante chacun et, entre ce matin et cet après-midi, les visites médicales habituelles ont lieu avant la signature des contrats et du statut officiel.

BIJOU NORD

Le premier ordre chronologique a été Christian Eriksen, Champion danois quiL’Inter s’est retiré de Tottenham pour une contrepartie d’un peu plus de 20 millions d’euros entre la partie fixe et divers bonus. Ce matin, le nouveau bijou Nerazzurri est arrivé à Linate pour se rendre à la clinique Humanitas où les examens médicaux ont eu lieu. Sports fitness et signature de la prochaine étape du contrat de quatre ans et demi. Ses débuts pourraient venir contre l’Udinese mais pourraient être préservés pour le derby.

Ph Twitter, Eriksen officiel

NOUS VOUS ATTENDONS

Avec quelques années de retard Matteo Politano devenir un nouveau footballeur du Naples. Vers 11 heures, le garçon a commencé les visites médicales à la Villa Stuart, puis la signature des quatre ans qui le lieront au blues au FilmAuro. Accord global d’environ 24 millions d’euros, dont 3 à régler immédiatement et le solde à 18 mois. Mercredi, la première séance d’entraînement avant lundi soir contre la Sampdoria.

Ph SSC Napoli, Gattuso

BALUARDO VERDEORO … MAIS PAS SEULEMENT

A la Villa Stuart, non seulement Politano, mais aussi le centre brésilien Ibanez ont effectué les visites médicales avant la signature du contrat qui le liera au Rome. Venant d’Atalanta, le jeune central rejoindra immédiatement la première équipe. Dans la maison Giallorossi, cependant, deux autres officiels devraient bientôt arriver: Carles Perez et Gonzalo Villar, les deux Espagnols devraient terminer l’attaque et le milieu de terrain à Rome. Le joyau de Barcelone viendrait avec la formule du prêt avec une obligation de remboursement, un accord pur et simple pour le milieu de terrain d’Elche. Au total, environ 20 millions d’euros pour les deux achats.