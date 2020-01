Journée record pour Aguero, il est le joueur avec le plus de tours du chapeau en Premier

SONDAGE

13.01.2020 00:57 par Rosa Doro

Après être devenu le joueur étranger avec le plus de buts en Premier League dépassant Henry, Sergio Aguero il est également devenu le joueur ayant marqué le plus de triplés de l’histoire de la ligue anglaise. En fait, avec ce signe contre Aston Villa, l’attaquant de Manchester City est arrivé à 12 tours du chapeau, surmontant ainsi Alan Shearer arrêté à 11.

Ag @aguerosergiokun a maintenant le plus de tours du chapeau dans l’histoire #PL 👏 pic.twitter.com/VohxMgL9In

– Premier League (@premierleague) 12 janvier 2020

