Jours et horaires de la deuxième semaine de la 32e de la Coupe d’Argentine

Petit à petit, le calendrier de la prochaine phase de la Coupe d’Argentine prend forme. Aujourd’hui, l’organisation du tournoi a annoncé les jours et les heures où les trois matchs de la deuxième semaine de la 32e finale se joueront.

Ce sont les matchs qui joueront LP Students contre Laferrere, Central Córdoba contre San Telmo et Union contre Dock Sud. Les phases préliminaires du tournoi sont déjà en cours mais l’AFA et l’organisation du tournoi avancent avec la définition de certains lieux et dates.

Ainsi, par exemple, les étudiants affronteront Laferrere le mercredi 4 mars à partir de 20h05 à La Fortaleza de Lanús. Le même jour, bien qu’à 22 h 10 et à Salta, le centre de Cordoue de Santiago del Estero jouera son match contre San Telmo.

Enfin, Unión de Santa Fe disputera son match contre Dock Sud le jeudi 5 mars à 20h05 au Monumental de Rafaela. Les matches s’ajoutent aux trois autres que l’organisation avait déjà annoncés et se joueront la semaine précédente.

Ensuite, nous passons en revue le calendrier confirmé de la 32e de finale de la Coupe d’Argentine:

Mardi 25 février

21: 10hs> Gymnastique (LP) vs. Sportivo Barracas, à Quilmes.

Mercredi 26 février

17: 35hs> Aldosivi contre. Ateliers (RE), à Sarandí.

Jeudi 27 février

20: 05hs> Patronato contre Institute, à Santa Fe.

Mercredi 4 mars

20: 05hs> Étudiants (LP) vs. Laferrere, à Lanús.

22: 10hs> Central Córdoba (SdE) contre San Telmo, à Salta.

Jeudi 5 mars

20: 05hs> Union vs. Dock Sud, à Rafaela.