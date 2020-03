Jovic explique le processus de quarantaine du Real Madrid

L’attaquant du Real Madrid, Luka Jovic, a parlé au journal serbe B92 pour expliquer ce qui s’est passé jeudi matin, lorsque le club a annulé toutes les séances d’entraînement et renvoyé les joueurs à la maison après qu’un membre de l’équipe de basket-ball ait été testé positif au coronavirus.

«Nous sommes allés nous entraîner ce matin mais des gens de l’administration du club sont venus et nous ont dit que nous n’allions pas nous entraîner ou quoi que ce soit d’autre pendant les deux prochaines semaines. Nous devons tous rester à la maison et ne pas quitter Madrid », a déclaré Jovic.

L’attaquant a révélé qu’il utilisait les mêmes installations que Trey Thompkins, le basketteur qui a été testé positif au virus.

«Depuis que je me suis blessé et que je ne me suis pas entraîné depuis deux ou trois jours, j’utilise le même équipement qu’un joueur avec un coronavirus. Je n’ai cependant aucun symptôme, je me sens très bien », a ajouté Jovic.

Tous les membres de l’équipe du Real Madrid ont été placés en quarantaine. Leurs deux prochains matchs en Liga ont été reportés et il en va de même pour le match de la semaine prochaine contre Manchester City en Ligue des champions.