Jovic: “Je m’excuse si je mets quelqu’un en danger”

Il y a eu beaucoup de controverse autour de l’attaquant du Real Madrid Luka Jovic cette semaine. Jovic aurait quitté Madrid alors qu’il était encore en quarantaine, s’est envolé pour la Serbie, puis a apparemment célébré l’anniversaire de sa petite amie.

L’attaquant a expliqué sa version de ce qui s’est passé ces derniers jours après avoir reçu d’énormes critiques dans son pays.

«Tout d’abord, je suis vraiment désolé d’être le principal sujet de discussion ces jours-ci et je suis désolé que je sois celui dont on parle constamment et non les protagonistes clés qui luttent contre cette crise, qui sont les médecins et tous ceux qui travaillent en santé. À Madrid, mon test COVID-19 était négatif, j’ai donc décidé de me rendre en Serbie pour aider et soutenir notre peuple ainsi que pour être proche de ma famille, avec la permission du club », a déclaré Jovic.

Ensuite, l’attaquant a expliqué qu’il y avait apparemment une sorte de malentendu entre les différentes réglementations en Espagne et en Serbie.

«Je suis vraiment désolé que certaines personnes n’aient pas fait leur travail de manière professionnelle et ne m’aient pas donné d’instructions concrètes sur la façon de se comporter dans mon isolement. En Espagne, vous êtes autorisé à sortir au supermarché ou à la pharmacie, ce qui n’arrive pas ici. Je tiens à m’excuser auprès de tout le monde si j’ai fait des dégâts ou mis quelqu’un en danger », a ajouté Jovic.

Le président de la Serbie, Aleksandar Vucic, a critiqué le comportement de Jovic.

«S’il quitte son appartement, il sera arrêté. Je pense qu’il regrette ce qu’il a fait, mais je lui ferai savoir que la vie de notre peuple est plus importante que ses millions », a déclaré Vucic.