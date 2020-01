Joya immense en Coupe d’Italie, la Juve abandonne le poker contre l’Udinese et s’envole vers les quarts de finale

TORINO. Juventus écrasante dans le Coupe d’Italie, huitièmes de finale, Les hommes de Sarri s’écroulentUdinese avec un Paulo Dybala dans une version boule dorée. Buts, passes décisives et matchs de haut niveau pour la Joya en noir et blanc, onzième but et neuvième passes décisives de la saison pour le numéro dix. Higuain et Douglas Costa ont également marqué dans le stade.

GOLEADA NOIR ET BLANC

En première mi-temps, les Bianconeri contrôlent immédiatement, une performance en plein Sarri avec un phrasé rapide dans les trente derniers mètres et une pression asphyxiante sur le porteur du ballon adverse, une fois le ballon perdu, les Bianconeri attaquent immédiatement les footballeurs frioulans et le récupèrent rapidement. L’avantage de la Juventus est spectaculaire, un échange dans le détroit entre Dybala et Higuain, ce dernier ne se trompant pas devant le gardien de but. Le rappel découle d’une invention toujours de Pipita, une passe décisive de Bernardeschi renversé par Nicolas. De onze mètres transforment Dybala. En seconde période, l’Argentin a tout de même marqué avec une perle d’une rare beauté, un arc-en-ciel qui se glisse à la croisée des chemins, puis clôt les comptes du disque Douglas Costa. La Juventus qui donc avec une belle performance s’envole vers les quarts de finale où elle affrontera le vainqueur du match entre Rome et Parme. LE SERVICE COMPLET EN BREF