Joyeux Noël de Bavarian Football Works!

C'est Noël en Bavière, et pour nous tous qui suivons le Bayern Munich, que vous fêtiez Noël ou non, c'est un temps de repos – la «pause hivernale»: lorsque l'équipe prend une journée bien méritée et (cette année) urgente se libérer des rigueurs de la concurrence. Les vacances nous donnent également un peu de répit à BFW après avoir couvert encore un autre Hinrunde intense et mouvementé.

Noël est évidemment un jour férié spécial en Bavière et en Allemagne en général. Partout au pays, les gens apprécient l'atmosphère particulière des marchés de Noël créés en décembre. Voici une photo prise par le journaliste de l'UEFA Jordan Maciel du grand marché central de la Marienplatz au cœur de Munich:

Mais tout aussi évidemment, Noël et la période des fêtes sont généralement ce que vous en faites, que vous profitiez d'une tasse de Glühwein ou que vous profitiez simplement d'une journée de congé où que vous soyez.

Père Noël et un elfe au Grand Hotel, Taipei.





John Dillon / Bavarian Football Works

Quant à moi, je profite actuellement du «Noël» le plus chaud que j'aie jamais connu. Je suis à Taipei cette année en famille. Il fait 26 ° C (79 ° F) dehors aujourd'hui et ensoleillé. Pas exactement un Noël blanc. J'ai vu des décorations aléatoires, des arbres aux couleurs étranges et un très petit Père Noël au Grand Hôtel, mais ce n'est pas exactement un endroit qui célèbre vraiment Noël.

Je suis en famille, cependant, et cela rend ces jours spéciaux.

Et ici, j'écris aussi une note pour ma famille élargie du Bayern. Merci d'être ici et d'avoir lu nos articles et d'avoir discuté avec nous. Au nom de nous tous à BFW, j'espère que vous apprécierez aujourd'hui et les Fêtes en général où que vous soyez et quoi que vous fêtiez.

Oh ouais – regardez qui je suis tombé sur le petit marché de Noël installé ici à Taipei au centre commercial local:

Berni de Noël dans un centre commercial de Taipei.





John Dillon / Bavarian Football Works

Je ne peux pas secouer ce gars! Bon sang.