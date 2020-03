Juan Carlos Garrido fait don de fournitures médicales à trois hôpitaux

L’entraîneur Juan Carlos Garrido, actuellement technicien au Wydad à Casablanca (Maroc), a acquis des fournitures médicales et les a données à trois hôpitaux de Valence pour aider à la crise sanitaire due à l’expansion du coronavirus.

Garrido, qui est toujours au Maroc, a expliqué à Efe que lorsqu’il a vu la multiplication des contagions des toilettes en Espagne et en apprenant d’autres exemples dans le monde du football, il a décidé d’essayer d’aider autant que possible.

“C’est un processus, au début, vous ne pensez pas que nous allons y arriver, nous avons les ressources et nous allons passer par là, mais ensuite vous voyez que les choses sont pires, que les hôpitaux sont saturés et vous voyez que les toilettes sont contagieuses, que cela n’a aucun contrôle, qu’il ne résout pas & rdquor ;, a-t-il souligné.

«Vous vous parlez, vous voyez des exemples dans le football et je commence à penser à ce que je peux faire. J’ai parlé à Tomás Calero, le médecin de Betis, je lui ai demandé et à travers lui, j’ai acheté du matériel. Je l’ai envoyé dans plusieurs hôpitaux de Valence et ils ont pu confirmer qu’il arrivera mardi ou mercredi, a-t-il ajouté.

Garrido a déclaré qu’il avait demandé «la priorité, des gants, des masques et tous ces produits qui sont essentiels & rdquor; et a souligné comment les prix se sont multipliés dans cette situation.

Par le biais d’un autre contact, Garrido a informé les responsables de l’hôpital clinique, Peset Aleixandre et le général que ce matériel arrivera dans les prochains jours afin qu’ils puissent le distribuer.

En outre, Garrido a expliqué que maintenant “J’essaie de faire parvenir des produits de désinfection par l’intermédiaire d’un autre ami, je veux apporter le moins que je peux, car je me rends compte que nous pouvons tous collaborer à ce que nous pouvons”.