Juan Delgado a marqué lors de la victoire de Necaxa contre l’Amérique »

Dimanche 01 mars 2020

L’attaquant chilien a été l’une des figures des «raies» dans la victoire 3-0 sur les «aigles» des Aztèques. L’équipe de Miguel Herrera, qui n’a pas eu le blessé Nicolás Castillo, a subi deux expulsions et a regretté le but de Colo Colo et scellé le score.

Necaxa de Juan Delgado a remporté une précieuse victoire 3-0 lors de sa visite en Amérique pour la huitième journée de la Clausura de México. Le bélier chilien a été l’un des points forts des «raies», ce qui s’est reflété dans son objectif qui a décrété la victoire quatre minutes après la fin du temps réglementaire.

Les “aigles” ont subi les expulsions de Bruno Valdez et Santiago Cáceres, dans une équipe qui n’avait pas non plus Nicolás Castillo, qui se remet encore d’une opération en raison d’une thrombose à la jambe.

Le doublé de Mauro Quiroga s’est ajouté au but du Colo Colo, qui a quitté Necaxa à la huitième place avec 11 unités, tandis qu’América a terminé deuxième avec 16 points.