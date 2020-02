Juan Guillermo Cuadrado fête 50 matchs en compétitions européennes | Ligue des champions

Juan Guillermo Cuadrado espère être le partant et le meilleur partenaire de Cristiano Ronaldo dans le défi que la Juventus d’Italie a mercredi (15 h 00), en visite à Lyon lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Le Colombien est à un bon moment dans son club et la «vecchia signora» en a besoin pour vaincre la clé et continuer sa route vers le titre européen insaisissable, qui n’est plus à Turin depuis 1996.

La Juventus a besoin d’ajouter ou de gagner dans ces 90 premières minutes en tant que visiteurs. Mais quoi qu’il arrive en France, c’est déjà un match très spécial pour Square.

Le match sur le court de Lyon ne sera rien de moins que la 50e cafetière des compétitions européennes. Entre la Ligue des champions et la Ligue Europa -y compris les tours précédents-, Cuadrado arrivera mercredi à ce chiffre du tour.

Depuis le 22 août 2013, date à laquelle il a fait ses débuts en Suisse en visitant le Grasshopper avec le maillot de la Fiorentina (lors du précédent tour de la Ligue Europa), Juan Guillermo s’est fait un nom dans le Vieux Continent. C’est la première journée avec un but.

Jusqu’à présent, celui né à Necoclí a 13 matchs en Ligue Europa (2 du tour précédent), tous avec la Fiorentina; et 36 engagements en Ligue des champions (35 avec la Juventus et 1 avec Chelsea). En 33, sur ces 49 matchs, il a commencé. Et en plus, il a marqué 8 buts en compétitions européennes: 4 avec le ‘Fiore’ et quatre avec le ‘Juve’.

Son 50e match génère de nombreuses attentes, puisque Juan Guillermo Cuadrado est l’un des référents de la Juventus dans cette Ligue des champions et ils s’attendent à des performances élevées pour soutenir Cristiano Ronaldo.