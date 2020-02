Juan Mata révèle ses réflexions sur Bruno Fernandes, Odion Ighalo

Date de publication: dimanche 23 février 2020 11h51

Juan Mata a donné son aval aux dernières recrues du club, Bruno Fernandes et Odion Ighalo, et estime qu’ils peuvent donner au club le coup de pouce dont ils ont besoin pour se classer parmi les quatre premiers de la Premier League.

Fernandes a obtenu un transfert de 68 millions de livres sterling à Manchester United après avoir conclu un accord de cinq ans et demi le mois dernier, mais pas après des mois de spéculation.

United paiera 46,6 millions de livres sterling à l’avance, et 8,5 millions de livres sterling supplémentaires dépendront de la qualification de la Ligue des champions et des apparences du joueur. La facture finale pourrait augmenter de 12,7 millions de livres supplémentaires sur la base d’un certain nombre de clauses supplémentaires basées sur les réalisations de Fernandes à long terme.

La star portugaise a fait un début de vie vraiment positif avec un maillot United et Jaap Stam a énuméré cinq raisons pour lesquelles il établit des comparaisons avec une certaine légende unie après la victoire de lundi soir à Chelsea.

Ighalo, quant à lui, est parvenu à un accord de prêt de six mois avec Shanghai Shenhua mais a OleGunnar Solskjaer a déjà dit qu’il peut rendre le mouvement permanent s’il impressionne.

Et Mata a pleinement soutenu la décision des Red Devils de signer le duo et estime que les deux peuvent s’avérer d’excellents ajouts à l’équipe.

S’adressant à United Review, Mata a déclaré: «Nous les avons accueillis tous les deux. Bruno est un très bon joueur, nous le savons tous, et un gars très sympa aussi.

«Nous avons beaucoup été en contact. Il parle espagnol mélangé avec portugais ce qui n’est pas très différent. C’est donc un bon gars et je pense qu’il s’installe très bien.

“Il a trouvé sa place à Manchester [to live] et aussi avec l’aide de Fred, Andreas et Diogo [Dalot] il l’apprécie. Ils l’ont beaucoup aidé.

“J’espère qu’il pourra nous aider dans cette deuxième partie de la saison et je suis sûr qu’il le fera parce que c’est un joueur de qualité.”

Mata sur Ighalo

Ighalo, quant à lui, se heurtera à son ancien club à Watford dimanche après-midi et espérera une nouvelle chance d’impressionner après deux apparitions de remplacement jusqu’à présent.

Et Mata estime que ses expériences passées en Premier League feront de lui une solide acquisition pour United dans les derniers mois de la saison.

“Odion a l’expérience de jouer en Premier League et j’espère qu’il marquera de nombreux buts pour nous jusqu’à la fin de la saison”, a ajouté Mata.

«Comme l’a dit le manager, il est aussi un bon caractère et il a une bonne personnalité qui s’intègre directement dans le vestiaire.

“Le mieux qu’il fait, alors le mieux pour nous – et je lui souhaite tout le meilleur.”