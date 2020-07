Juan Mata s’apprête à rejoindre Fenerbahce, selon des informations

Une histoire intéressante a émergé des médias turcs affirmant que la star de Manchester United Juan Mata est sur le point d’obtenir un transfert à Fenerbahce.

Le journaliste Ahmet Ercanlar, spécialiste des transferts à Fenerbahce, affirme que le président du club, Ali Koc, est « confiant de signer » Mata après l’ouverture des pourparlers cette semaine.

Sur une vidéo Youtube pour Sansürsüz Futbol, ​​traduite par Sport Witness, Ercanlar déclare que l’accord est négocié par l’agent du joueur actuel Luis Gustavo et a ajouté que les deux parties sont proches d’un accord.

« Fener cherche à remplacer Max Kruse, qui a mis fin à son contrat avec le club turc le mois dernier, et Ercanlar insiste sur le fait que Mata est leur cible de premier choix », affirme Sport Witness.

« Il est annoncé que de nouveaux pourparlers entre les deux parties commenceront dans les prochaines semaines et que les Canaries jaunes sont confiants [of] en le signant. »

Ercanlar rapporte que l’Espagnol est désireux de rejoindre le côté Superlig et bien que Sport Witness rejette cela comme étant « pour le moins discutable », cela n’est certainement pas au-delà des possibilités.

La Turquie est souvent apparue comme une destination pour les stars établies entrant dans les dernières années de leur carrière car elle offre un excellent style de vie combiné à un niveau de football beaucoup plus difficile que les goûts de la Superleague chinoise et de la MLS.

Un exemple est Robin Van Persie, qui a rejoint Fenerbahce depuis United en 2015 pour 6,5 millions d’euros (5,8 millions de livres sterling) un mois avant son 32e anniversaire.

Shinji Kagawa, Robinho, Gael Clichy, Emmanuel Adebayor, Robert Soldado, Didier Drogba et Guti sont d’autres noms qui ont honoré la Superlig ces dernières années.

À 32 ans, Mata pourrait chercher plus de football avant de prendre sa retraite. Il n’a commencé que huit matchs de Premier League au cours d’une saison qui a été ravagée par les blessures de Manchester United et s’attendrait à jouer encore moins le prochain mandat quand un an de plus et après que les Red Devils auront probablement acquis des renforts – probablement Jadon Sancho – à la droite de l’Espagnol. position de l’aile.

Pour United, avec un an restant sur le contrat de Mata, le vendre maintenant serait une opportunité de le retirer plutôt que de le laisser partir en transfert gratuit en 2021.

Mason Greenwood, 18 ans, a mis le feu au monde pour Manchester United cette saison. Mais que savez-vous des autres stars adolescentes qui ont joué pour les Red Devils au fil des ans? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.