Juan Román Riquelme rencontrera le président des Ateliers d’Andrés Cubas

Andres Fassi, président des ateliers, la possibilité d’Andrés Cubas d’aller à Boca et a reconnu que dans les prochaines heures, il aura une réunion avec les nouveaux dirigeants du Xeneize.

“J’ai une réunion en attente avec les habitants de Boca, J’ai toujours eu une excellente relation où nous échangions des joueurs. Boca s’en est bien tiré économiquement et organise des stages de football avec les prêts des joueurs. Vendredi ou samedi, nous rencontrerons les habitants de Boca et cette possibilité peut se produire, nous sommes ouverts au chat. Il y a une très bonne relation avec Román (Riquelme). Nous nous saluons pour la nouvelle année “, a déclaré le leader, en dialogue avec TyC Sports et CNN Radio.

Pour sa part, Fassi a admis avoir reçu des offres de l’étranger de Cubas: “Les offres formelles viennent du Brésil et du Portugal de Cubas et (Nahuel) Bustes. Il y a aussi quelque chose d’Italie. Nous verrons ce qui se passe, nous écouterons tout le monde “il a fermé.

De cette manière, le président du T a dit qu’il allait s’asseoir pour négocier avec Boca par le col des Cubas. Allez-vous demander aux joueurs en retour? Au cours des dernières heures, il a été question de la possibilité d’ateliers pour récupérer Bebelo Reynoso.

La vérité est que Boca a rejoint Pol Fernández et cherche maintenant un flyer central qui remplace Daniele De Rossi. Cubitas reviendra-t-elle pour reprendre les 5 du Xeneize?