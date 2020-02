Juanfer Quintero a parlé de sa substitution et de l’intérêt de l’Ajax: “Les gens du club le savent et Gallardo aussi”

Juan Fernando Quintero ne démarre pas dans le 11 qu’il choisit Marcelo Gallardo pour Rivière, bien que dans le match contre Union C’était la première option d’échange. En première mi-temps, lorsque le “Millionaire” n’a pas pu retrouver le retour au jeu, la “Poupée” l’a envoyé au tribunal pour Lucas Martínez Quarta.

“J’ai une place dans l’équipe, les manchettes en sont d’autres. La vie est des moments et le football est comme ça, quiconque passe un bon moment doit en profiter. Le plus important est Rivière. Vous voulez toujours jouer plus, mais la réalité en est une autre et vous devez l’assumer “, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

En même temps, “Juanfer“Il a averti qu’il avait déjà quitté la période de récupération de sa blessure.” Je me sens déjà bien, j’ai rempli le temps de la blessure, 10 mois se sont écoulés. Tout le temps qui passe sert à aller bien. J’essaie toujours de m’entraîner tous les jours et je suis positif pour ce qui s’en vient “, at-il glissé.

Concernant la lutte pour Super ligue, a déclaré: “Il y a quatre partis importants, nous devons continuer avec la même hiérarchie que toujours. Nous devons faire un pas à la fois. Je pense à La bouche non, nous devons penser à nous-mêmes, Rivière. Nous avons quatre matchs importants à venir. “

Finalement, Quintero a confirmé l’intérêt de Ajax (Hollande). “Les gens du club le savent, l’entraîneur le sait, mais je pense que la chose la plus importante est qu’aujourd’hui je suis Rivière. Je suis heureux, je suis heureux et le jour où je devrai partir, nous laisserons tout », a-t-il conclu.