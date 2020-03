Jude Bellingham et Man United reviennent alors que les négociateurs travaillent sur le paquet

Manchester United pense qu’ils peuvent battre le Borussia Dortmund à la signature de Jude Bellingham de Birmingham City, selon des informations.

Plus tôt cette semaine, il est apparu que Dortmund avait volé une marche sur les Red Devils à la poursuite de l’adolescent talentueux, la partie allemande ayant convenu de conditions personnelles avec Bellingham et semblant conclure un accord avec le club des Midlands.

Mais selon Footballinsider247, des sources à Old Trafford affirment que le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, et le négociateur en chef Matt Judge travaillent dur pour battre Dortmund à la poursuite et obtenir la signature du jeune de 16 ans.

Selon le journal, “ Une source unie a déclaré à Football Insider que le club n’avait pas perdu espoir de signer à Birmingham et que les négociateurs de transfert Woodward et le juge préparaient un paquet pour essayer de battre Dortmund à la signature de Bellingham ”. “travailler sur un accord cette semaine” et que Birmingham acceptera 25 millions de livres sterling plus les modules complémentaires.

Les Bleus sont presque obligés de vendre Bellingham dès que possible en raison de leurs horribles problèmes financiers. L’Athletic rapporte que «les passifs du club dépassent l’actif total de 56,6 millions de livres sterling» et que leurs auditeurs disent qu’il existe «un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation».

Woodward et Judge, quant à eux, ont désespérément besoin d’un résultat après une presse terrible à la suite d’un certain nombre de pertes humiliantes dans les batailles de transfert, notamment à Dortmund eux-mêmes, qui a envoyé United au poste à la signature de la starlette norvégienne Erling Braut Haaland.

Reprendre le dessus sur les Allemands et, ce faisant, débarquer l’un des adolescents anglais les plus prometteurs pendant de nombreuses années serait un coup majeur pour le duo et pour Manchester United.

