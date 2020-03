Jude Bellingham peut rejoindre Manchester United

BIRMINGHAM, ANGLETERRE – 31 AOÛT: Jude Bellingham de Birmingham City célèbre après avoir marqué leur deuxième but lors du match de championnat Sky Bet entre Birmingham City et Stoke City à St Andrew’s Trillion Trophy Stadium le 31 août 2019 à Birmingham, en Angleterre. (Photo de Nathan Stirk / .)

Manchester United a été impliqué dans une course serrée contre la Borrusia Dortmund et le Bayern Munich pour recruter le jeune de Birmingham City, Jude Bellingham. Début mars, il semblait que l’accord était déjà conclu et que Bellingham était sur le point de rejoindre Dortmund, divers médias indiquant que Bellingham devait être signé pour un montant d’environ 30 millions de livres sterling.

Manchester United s’impose comme leader pour signer Jude Bellingham

Dortmund ou les démons?

Ce n’est pas surprenant avec les liens avec Dortmund, car la Bundesliga est un club très attrayant pour les jeunes stars, en grande partie en raison de leur réputation incroyable d’utiliser et de développer les jeunes.

Cependant, Manchester United a refusé de renoncer à l’accord, car il avait repéré Bellingham dès 2017. Afin de tenter la star de Birmingham, Ed Woodward a fait visiter le complexe de formation AON à 16 ans. . Maintenant que de nouvelles informations sont apparues, il semble que Manchester United soit le plus proche de la conclusion de l’accord.

Les rapports du Mirror suggèrent que la famille de Bellingham pourrait décider que Jude ne peut pas être transféré dans une équipe en dehors de l’Angleterre, éliminant ainsi les deux équipes de Bundesliga de la course. La raison en est que Jude a un frère cadet, Jobe, qui est également une star montante du football. La famille Bellingham pourrait décider que la réinstallation en Allemagne nuirait à la carrière de son frère. Si cela est vrai, Manchester United est de loin le plus proche de conclure l’accord.

Pourquoi est-il un tel actif de valeur?

Jude Bellingham est le plus jeune débutant de Birmingham City à 16 ans et 38 jours. Quelques semaines plus tard, il est également devenu leur plus jeune buteur de l’histoire. Depuis, il est devenu un élément crucial et cohérent de leur équipe, jouant dans plusieurs positions au milieu de terrain.

Bellingham serait un atout inestimable pour Manchester United pour deux raisons. Le premier est qu’il est un jeune au potentiel illimité. United a commencé à regarder plus loin dans l’avenir en accordant plus de temps de jeu aux jeunes, dont Mason Greenwood et Daniel James. Ces joueurs continueront de se développer, de plus en plus intégrés dans la première équipe, jusqu’à ce qu’ils deviennent eux-mêmes des joueurs établis de Manchester United.

Deuxièmement, Bellingham offrira une profondeur et une adaptabilité illimitées au milieu de terrain de United. Il peut jouer n’importe où au milieu et joue avec une maturité au-delà de ses années.

