Jude Bellingham aimerait déménager au Borussia Dortmund, avec seulement des signatures manquantes, selon la publication allemande Bild. Des rumeurs précédentes ont circulé, selon Duncan Castles sur The Transfer Window Podcast, selon lequel le jeune préférerait les Black and Yellows à Manchester United. Le dernier de Bild suggère que le joueur a réaffirmé son intérêt pour Dortmund; ainsi, United semble prêt à passer à côté du jeune talent.

RAPPORT: Jude Bellingham préfère le Borussia Dortmund à Manchester United

Ce que le rapport a dit

Le rapport de Bild a déclaré que la signature de Bellingham était tout ce qui manquait pour finaliser l’accord. Cependant, ils ont également admis que le Coronavirus avait mis une clé en place, Dortmund mettant toutes les affaires sur la glace jusqu’à ce qu’il y ait plus de clarté sur ce que l’avenir nous réserve.

Pourquoi Jude Bellingham savoure-t-il un déménagement au Borussia Dortmund?

Le Borussia Dortmund est l’une, sinon la meilleure, des équipes du monde pour nourrir les jeunes talents.

La tenue allemande a montré sa classe dans ce domaine à maintes reprises, avec des goûts de Marco Reus et Christian Pulisic ayant traversé leur académie.

Plus récemment, Erling Haaland et Jadon Sancho prospèrent avec BVB, marquant et aidant les buts en abondance; ils suscitent l’intérêt de certains des clubs les plus prestigieux d’Europe. Parmi ceux-ci, le Real Madrid, Barcelone, Manchester United et Liverpool, cependant, presque tous les grands clubs du continent ont exprimé le désir de faire jouer le jeune duo pour eux.

Un grand coup peut faire ou défaire la carrière d’un joueur. Mais, très souvent, un transfert vers les Black and Yellows porte ses fruits.

Pourquoi Bellingham a-t-il suscité autant d’intérêt?

Jude Bellingham a montré cette saison au Championnat qu’il peut être l’un des meilleurs joueurs du monde.

Le joueur de 16 ans est devenu le plus jeune joueur à jouer pour Birmingham City plus tôt cette saison; il est depuis devenu partie intégrante de leur camp. Il a fait preuve de tant de maturité en jouant au milieu de terrain central, mais a également la capacité de jouer à l’extérieur, ou dans un rôle plus offensif. Avec tant de diversité, il est un atout incroyable; son formidable passage, ainsi que sa contribution défensive, le rend tout simplement plus désirable.

Ressemblant à une star de l’avenir, Bellingham a attiré l’attention des Red Devils alors qu’ils cherchent à bâtir une équipe victorieuse; il pourrait devenir un élément essentiel de leur équipe pour la prochaine décennie.

