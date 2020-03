Jude Bellingham repéré au terrain d’entraînement de Manchester United

Jude Bellingham de Birmingham City lors du match de championnat Sky Bet entre Birmingham City et Reading à St Andrews, Birmingham le samedi 7 mars 2020. (Photo de Leila Coker / MI News / NurPhoto via .)

Jude Bellingham est apparu au complexe d’entraînement AON aujourd’hui alors qu’il évalue ses options avant un déménagement estival. Ed Woodward a fait visiter le terrain d’entraînement de Manchester United à la starlette de Birmingham City, âgée de 16 ans, alors qu’ils tentent de le tenter de déménager à Old Trafford. Bien que United montre un grand intérêt, le Borussia Dortmund offre une concurrence féroce.

Suite à la nouvelle stratégie de transfert de Manchester United

Bellingham serait le dernier d’une longue lignée de jeunes talents britanniques à rejoindre Manchester United au cours des 12 derniers mois. Bellingham pourrait rejoindre Dan James, Aaron Wan-Bissaka et Harry Maguire dans ce changement de stratégie. Ole Gunnar Solskjaer construit un noyau britannique dans son équipe. Signer Bellingham, que les clubs européens accordent à une note élevée, serait un grand pas dans la bonne direction.

Le vice-président de Manchester United, Ed Woodward, et le juge en chef, Matt Judge, ont montré à Bellingham le terrain d’entraînement. Birmingham lui a donné la permission de parler à d’autres clubs lors d’un déménagement estival. United semble très enthousiaste dans ses services et considère cela comme un moyen de l’inciter à déménager à Old Trafford.

Bellingham est très demandé en raison de ses performances matures cette saison. L’Anglais a entamé 25 matchs en championnat de Birmingham cette saison. Il a contribué avec quatre buts et trois passes en ce temps. Il détient le record du plus jeune coéquipier de Birmingham, faisant ses débuts à 16 ans et 38 jours.

Le Borussia Dortmund était «très confiant» dans sa poursuite de Bellingham en janvier. Cependant, il semble maintenant que United ait pris la pole position. Manchester United agit rapidement dans cette poursuite, qui est un changement par rapport à la norme. Le changement de politique de transfert comprend également qu’ils ciblent les offres d’été en février. Ils espèrent que cela leur permettra de rester en tête de la compétition pour leurs objectifs. Bellingham est présenté comme un talent générationnel, ils doivent donc agir rapidement pour finaliser cet accord. Le prochain coup de Dortmund sera attendu avec impatience.

