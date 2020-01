‘Juden hier’, la porte de l’enfer. La raison ne vit plus ici Primapagina

À la veille de deux moments importants pour notre pays et pour le respect de l’histoire (les votes en Émilie-Romagne et en Calabre, les célébrations de la Jour du souvenir), il serait bon pour chacun de nous de se tailler dans le silence de l’espace privé pour réfléchir sur le chemin parcouru et où le chemin que nous avons emprunté peut nous conduire. Si cette forme de méditation était guidée par la raison et l’honnêteté intellectuelle, la réponse la plus adéquate à une question aussi puissante devrait être très préoccupante. Nous sommes tous devant la porte grande ouverte en enfer.

Le symbole révélateur de cette position malheureuse dans laquelle nous nous trouvons est la porte du logement de Mondovì où vit le fils de Lidia Beccaria Rolfi, déporté au camp de concentration Ravensbruck car relais partisan et témoin de cette tragédie apocalyptique de l’holocauste. “Juden hier”, avec ce spry noir écrit la maison a été violée. “Un juif vit ici “comme cela s’est produit en Europe après la” nuit des cristaux ” quand le nazisme a décrété la mort de la raison.

Le geste, d’autant plus infâme et barbare car mis en œuvre dans cette ville du Piémont qui fut l’atelier de la Résistance et de la lutte contre le fascisme nazi, n’est pas le résultat d’un esprit malsain ayant besoin de soins psychiatriques et pénitentiaires, mais c’est le signal d’une alarme rouge pour notre société qui met en garde contre un danger encore plus grave que celui pris en Chine pour l’épidémie de coronavirus. Il n’y a pas de tests de laboratoire utiles pour identifier et isoler scientifiquement ce parasite tueur d’âme. Pourtant, un vaccin, tous ensemble, nous pourrions le trouver. Nous analyser et nous rebeller fortement contre les inventeurs fous qui ont créé ce monstre.

Regardons dans le miroir. Faisons un examen de conscience comprendre combien chacun de nous, même en petites parties, est coupable de tout ce qui nous a menés à la porte de l’enfer en suivant de mauvais professeurs comme des moutons. Nous nous sommes réduits à cultiver la haine à la maison. Tous contre tous. La tolérance et les bonnes manières sont des pratiques oubliées. La vanité, la cupidité et la fin maléfique ont remplacé les règles de base du bon voisinage. Nous regardons les autres avec méfiance et si ce voisin est différent de nous, nous essayons de l’anéantir. Nous faisons un clin d’œil, avec une satisfaction à peine dissimulée, à ceux qui nous poussent à l’illusion en faisant sonner les interphones des maisons et nous surmontons cette barbarie en écrivant “Juden hier” à la porte de ceux dont il faut se souvenir et honorer en tant que victimes de cette obscurité dont le monde a déjà eu le malheur savoir.

Nous sommes au carrefour final. L’enfer est devant nous. Si nous n’opérons pas immédiatement, inversons-nous rapidement et consciemment. Et le même Padreterno aujourd’hui penserait peut-être avoir fait une erreur en donnant à Moïse les Tables avec les dix commandements. Lui aussi, je crois, admettrait qu’il avait perdu du temps parce qu’en réalité une seule recommandation aurait suffi: “Faites les bons”. Voici le nom du vaccin.