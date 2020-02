Juge de sport 1er Cat D Journée 17: Striano de trois matchs, 5 tours pour un joueur d’Intercampania

Vous trouverez ci-dessous les décisions prises par le juge territorial des sports, l’avocat Sergio Longhi, concernant les amendes, les disqualifications et les avertissements en vue de la prochaine manche du championnat de Groupe de première catégorie D:

COURSES DU 1/2/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 120,00 SPORTING DOMICELLA propre supporter pour la durée de la course adressé des insultes au DDG et à la famille du même

Euro 50,00 ATLETICO BAIANO manque d’eau chaude

MANAGERS

INHIBITION À RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 5/03/2020

CRESCENZO GIOVANNI (FOOTBALL TRAVAILLÉ)

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 19/2/2020

CANNAVACCIUOLO UMBERTO (FOOTBALL TRAVAILLÉ)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR CINQ COURSES RÉELLES

ROTA GIOVANNI (INTERCAMPANIA) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif suite à une disposition du DDG a protesté de manière flagrante et s’est approché du DDG avec menace, le poussant avec sa poitrine avec la tentative de le faire tomber mais il ne pouvait pas. Suite à l’arrêté d’expulsion, il a continué à crier et à menacer le DDG de l’attendre dehors.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

MANZO ANDREA (ABELLINUM CALCIO 2012)

FORTUNATO GIANNI (ATLETICO MARZANO.16)

DE SIMONE MARCO (VALENTINO MAZZOLA)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

BORGIA ALESSANDRO (ÉCOLE DE FOOTBALL DE STRIANO)

DI SARNO PIETRO (ÉCOLE DE SOCCER DE STRIANO)

MARCHESANO GUGLIELMO (ÉCOLE DE FOOTBALL DE STRIANO)

MARIGLIANO CARLO (DOMICELLE SPORTIVE)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

BOUGIE CARMINE (BAIAN ATHLETIC)

MARESCA LUIGI (ATHLETIQUE BAIEN)

COLELLA SEBASTIANO (PARC AQUILONE)

COPPOLA GIOVANNI (POLISPORTIVA BARONISSI)

INFANTE ANTONIO (TERZIGNO)

PAGANO ANTONIO (TERZIGNO)

COURSES DU 2 / 2/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 240,00 MERCOGLIANO 1999 son supporter frappa l’entraîneur de l’équipe adverse avec une broche et se voyant toujours refuser l’accès aux vestiaires, il frappa l’arbitre avec une broche; tous tels que rapportés par le Commissaire de terrain.

