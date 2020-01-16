Juge de sport 1er chat E 14e: sept après, bis Santa Maria Assunta

Les décisions prises par le juge territorial des sports, l’avocat Sergio Longhi, en présence de l’A.I.A. groupe E première catégorie:
COURSES DU 11 / 1/2020
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
APREA CIRO (UNITÉS S.VINCENZO)
PICCOLO ANTONIO (SUMMA RIONALE TRIESTE)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
IACOLETTI ANTONIO (SAN VALENTINO 1975)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
BIFULCO PIETRO PAOLO (POGGIOMARINO ATHLÉTIQUE)
DONNARUMMA FERDINANDO (UNITÉS S.VINCENZO)
CUOMO GIANLUCA (AMIS DE LA STABIE)
COURSES DU 12 / 1/2020
ENTREPRISE
FIN
Euro 30,00 BARRESE F.C. manque d’eau chaude dans les vestiaires
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
IMPROTA ALESSANDRO (NAPLES EST BARRA)
COTICELLI SEBASTIANO (SANTA MARIA ASSUNTA)
IMMOBILIER ANTONIO (SANTA MARIA ASSUNTA)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
HEUREUX BIANCOLINO (BARRESE F.C.)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
GIORDANO MORENO (COUCHER DU SOLEIL JEUNESSE 85)
SAMMARCO VINCENZO (NAPLES EST BARRA)
PORZIO SIMONE (SANTA MARIA ASSUNTA)