Juge de sport Serie C gir. Jour 29: 3 amendes et plusieurs disqualifiés

Le juge des sports non. Pasquale Marino, assisté d’Irene Papi et du représentant de l’A.I.A. M. Roberto Calabassi, a adopté les résolutions qui sont intégralement rapportées ci-dessous:

5 000,00 € CATANE parce que leurs supporters, pendant la course, ont salué la libération d’Antonio Speziale d’abord avec une chorale puis avec l’affichage d’une bannière; Comportement plurirécide, vraiment offensant envers les forces de l’ordre (r.proc.fed., r.c.c.).

1000,00 € AVELLINO car un supporter isolé, dans un terrain adverse, a lancé un objet contondant vers le secteur du stade occupé par les supporters adverses, qui a frappé un responsable de la sécurité à la tête provoquant une excoriation (r.proc.fed.).

500,00 € BISCEGLIE pour avoir retardé l’heure de départ de la course.

ENTRAÎNEURS EXPULSÉ

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE ET UNE AMENDE RÉELLES 500,00 €

SEPE PASQUALE (AZ PICERNO) pour comportement non réglementaire sur le terrain pendant le match (banc supplémentaire).

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

SCHIAVINO MARCO (PAGANESE) pour acte de violence envers un adversaire en jeu.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE POUR UNE DOUBLE ADMISSION

TURI NICOLA (BISCEGLIE) pour mauvaise conduite envers un adversaire et pour protestations contre l’arbitre.

DEROSE FRANCESCO (REGGINA) pour conduite non réglementaire et pour mauvaise conduite envers un adversaire.

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

MATERA ANTONIO (CAVESE)

FRANCIS DAY (MONOPOLY)

TIZAFERRI TIZIANO (RIETI)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

HRISTOV PETKO ROSENOV (BISCEGLIE)

CASTALDO LUIGI (CASERTANA)

MAZZARANI ANDREA (CATANE)

RIZZO GIUSEPPE (CATANE)

CASOLI GIACOMO (CATANZARO)

BULEVARDI DANILO (CAVESE)

CESARETTI CRISTIAN (CAVESE)

CAPORALE ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)

PEREZ LEONARDO (VIRTUS FRANCAVILLA)

CACCETTA CRISTIAN (PAGANESE)

SILVESTRI LUIGI (POTENZA)

COLLOCOLO MICHELE (RENDE)

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (VIBONAIS)

ADMONITION AVEC AVIS (IX INFR)

GIANNOTTI PASQUALE (RENDE)

CANCELLOTTI TOMMASO (TERAMO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

SABBIONE ALESSIO (BARI)

POLUZZI GIACOMO (VIRTUS FRANCAVILLA)

CUPPONE LUIGI (MONOPOLI)

ORIGLIO MAICOL (RENDE)

PROVENZANO ALESSANDRO (SICULA LEONZIO)

MARKIC TONI (CASTRENSE VITERBESE).

