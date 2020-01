Juge de sport Serie D gir. H 21: traque Foggia et Francavilla

Le juge des sports, Avv. Aniello Merone, assisté des députés Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone avec la collaboration du représentant de l’AIA, M. Sandro Capri et du secrétaire-gérant M. Marco Ferrari, a adopté les décisions suivi en détail ci-dessous.

COURSES DU 25 / 1/2020

JOUEURS NON EXPIRÉS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CESARANO DANIELE PIO (SORRENTE 1945)

COURSES DU 26 / 1/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 2500,00 FRANCAVILLA Pour présence indue, à la fin du match, de personnes non identifiées mais clairement attribuables à la société, dans la zone devant le vestiaire de l’arbitre, qui a adressé, avec des expressions menaçantes et offensantes, à l’adresse de l’arbitrage Terna. L’un d’eux a protesté avec animation par des cris et des expressions irrespectueuses et, après être entré dans le vestiaire réservé à Terna, il a utilisé un appareil cellulaire pour faire des photos et des vidéos des officiels du match et d’un observateur de l’AIA présent, qui ont été diffusées via une application de messagerie. La sanction ainsi déterminée s’explique également par l’absence totale d’intervention des dirigeants de l’entreprise. (R A – R AA)

Euro 2500,00 NOCERINA 1910 Pour avoir leurs propres supporters ont lancé deux bouteilles pleines d’eau sur le terrain qui a touché la tête d’un A.A. Pénalité ainsi déterminée sur la base de la récidive spécifique visée dans CU 24. (R A – R AA)

MASSAGE

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 12/2/20/20

CARBONE DAVIDE (AGROPOLI) Pour avoir tourné une expression irrespectueuse à l’adresse du directeur de course, qui a été licencié.

IANNIBELLI VINCENZO (FRANCAVILLA) Avoir, à la fin du jeu, adressé des expressions offensantes à l’adresse de l’arbitre Terna.

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION POUR 4 COURSES RÉELLES

CORDA NINNI (FOOTBALL FOGGIA 1920) A avoir, pendant l’intervalle, dans le tunnel qui mène aux vestiaires. adressa une expression irrespectueuse au directeur de course alors qu’il lui faisait face de manière menaçante, le faisant reculer et se plaçant poitrine contre poitrine avec lui.

DISQUALIFICATION POUR 2 COURSES RÉELLES

CAU ROBERTO (FOOTBALL FOGGIA 1920) Pour avoir adressé l’expression offensante à l’adresse du directeur de course, qui a été licencié.

DISQUALIFICATION POUR 1 COURSE RÉELLE

MONTICCIOLO ALESSANDRO (TEAM ALTAMURA) Pour avoir, en fin de course, protesté contre un A.A.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

NICOLAO NICHOLAS (FRANCAVILLA) Pour avoir, en jeu en cours, frapper un footballeur adverse avec un coude au visage.

RUSSO VINCENZO (NOCERINA 1910) Pour avoir adressé une expression offensante à l’adresse d’un A.A.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

FUMAGALLI ERMANNO (FOOTBALL FOGGIA 1920) Pour une faute sur un footballeur adverse lancé au but sans obstacle.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE POUR UNE DOUBLE ADMISSION

ALFARANO DIEGO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

BONFINI RAIMONDO PIO (AGROPOLI)

CASSARO DAVIDE (GELBISON VALLO D. LUCANIA)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

COLELLA DANILO ONOFRIO (BITONTO CALCIO)

BAGUES CRISTIENNES (FOOTBALL FOGGIA 1920)

CITOYEN ANDREA (FOOTBALL FOGGIA 1920)

SALINES EMMANUELE (FOOTBALL FOGGIA 1920) ZANOLLA

MARAUCCI MAURIZIO (GLADIATEUR 1924)

DANUCCI CIRO (NARDO’SRL)

OGGIANO FABIO (TARANTO F.C.1927 S.R.L.)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

GIUSEPPE NUMÉROTÉ (AGROPOLI)

DENTAMARO NICOLA (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

DE LUCA FABIO (GRUMENTUM VAL D AGRI).