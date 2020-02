Juge de sport Serie D gir. Le 25: de nombreuses disqualifications, certaines lourdes

Le juge des sports, Avv. Aniello Merone, assisté des députés Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone avec la collaboration du représentant de l’AIA, M. Sandro Capri et du secrétaire-gérant M. Marco Ferrari, a adopté les décisions suivi en détail ci-dessous.

COURSES DU 23/2/2020

SOCIETE ‘

FIN

SAN TOMMASO CALCIO 2 000,00 euros et Une compétition à huis clos (Sanction non pécuniaire suspendue conformément à l’article 28, paragraphe 7 CGS). Directeur de course.

Euro 600.00 MARSALA FOOTBALL A R.L. Faire introduire et utiliser par ses supporters des matériaux pyrotechniques (2 pétards) dans le secteur qui leur est réservé. De plus, à la fin de la course, il y avait des inconnus dans la zone devant les vestiaires.

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 4 / 3/2020

PALATUCCI CARLO (SAN TOMMASO CALCIO)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR QUATRE COURSES RÉELLES

DJWOMO ADUSA JONATHAN (FOOTBALL CITTANOVESE) Joueur sur le banc, expulsé pour avoir adressé des expressions offensantes à l’entraîneur adverse, à la notification de la mesure disciplinaire, il a tenté à plusieurs reprises d’approcher un A.A. et, tout en étant renvoyé de ses coéquipiers, il a adressé des expressions offensantes et menaçantes à l’adresse de l’arbitre Terna. (R A – R AA)

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

CARBONARO PAOLO (FOOTBALL CLUB MESSINA) Pour avoir frappé un footballeur adverse avec un coup de poing.

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

LEONARDI GIOVANNI (CORIGLIANO CALABRO) Pour avoir adressé une expression menaçante à l’adresse du directeur de course.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

SANTANA MARIO ALBERTO (PALERME S.S.D.A R.L.)

PAGANO CARMINE (SAN TOMMASO CALCIO)

OYEWALE SULAIMAN (SAVOIE AMÉRICAINE 1908)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE POUR UNE DOUBLE ADMISSION

FIXER MATTEO (FOOTBALL CLUB MESSINA)

ALLERUZZO FABIO MARZIO (SAN TOMMASO CALCIO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

LUCARELLI MAXIMILIANO (FOOTBALL BIANCAVILLA 1990)

OTT VALE FACUNDO GUSTAVO (VILLE D’ACIREALE 1946)

RIZZO NICOLAS CESAR (VILLE D’ACIREALE 1946)

CENCI CHRISTIAN (CORIGLIANO CALABRO)

LAVARDERA IVAN (MARSALA CALCIO A R.L.)

BRUNO FRANCESCO (MESSINE SSDARL)

DE MEIO VINCENZO (MESSINE SSDARL)

MANNONE ANTONINO (SAN TOMMASO CALCIO)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

LAVILLA SIMONE (FOOTBALL CITTANOVESE)

MARIO RICCARDO ACTUEL (CLUB DE FOOTBALL MESSINE)

GIUFFRIDA GIOVANNI (FOOTBALL CLUB MESSINA)

SALVATORE MALTAIS (LICATA DE FOOTBALL)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CONSEIL GIUSEPPE (CASTROVILLARI CALCIO)

ORLANDO GIULIO (VILLE D’ACIREALE 1946)

DI GIROLAMO ROSARIO (F.C. GIUGLIANO 1928)

MAURI JUAN ALBERTO (PALERME S.S.D.A R.L.)

