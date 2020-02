Juge des sports 1er Cat B 17e jour: 6 sur le suivant, 9 attention

Vous trouverez ci-dessous les décisions prises par le juge territorial des sports, l’avocat Sergio Longhi, concernant les amendes, les disqualifications et les avertissements en vue de la prochaine manche du championnat de Groupe de première catégorie B:

COURSES DU 1/2/2020

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

CIRELLI ARMANDO (SAN PIETRO NAPOLI)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

RENFORTS PAOLO (QUATRIÈME)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

CANTERO VEGA DIEGO SEBASTIAN (REAL ANACAPRI FOOTBALL 2018)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

VACCA GAETANO (GARÇONS PIANURESE 2005)

ACCONGIAGIOCO GAETANO EMANUEL (SAN FRANCESCO SOCCER)

BUONGIOVANNI ANTONIO (SOCCER DE SAN FRANCESCO)

ARATO ROCCO (CHIAIANO PARATINA)

HAPPY LUIGI (REAL ANACAPRI FOOTBALL 2018)

STEFANO PARLÉ (REAL ANACAPRI FOOTBALL 2018)

TARALLO FRANCESCO (VIRTUS AFRAGOLA SOCCER)

COURSES DU 2 / 2/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 30.00 SPORTING BAR leurs supporters ont allumé plus de bombes fumigènes et insulté le DDG pendant toute la course.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

RICCIO VIVIANO (VILLE D’ARZANO 2019)

PERRELLA LUIGI (MARIANUM 2016)

GIACOMO EN POUDRE (BAR SPORTIVE)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

VALENTINO GENNARO (CAPRI)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

NOVA MIRKO (ÉTATS-UNIS ARZANAIS 1924)

