Juge des sports Excellence B 20e: stavata V. Avellino. Arrêtez 10 athlètes

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Groupe d’excellence B:

COURSES DU 18 / 1/2020

80,00 € PALMESE propres supporters pendant la course allumé 10 bombes fumigènes

Euro 60,00 POL. Un partisan de SANTA MARIA CILENTO a fait exploser un pétard très bruyant

Euro 60,00 VIRTUS AVELLINO 2013 propre supporter à 45 minutes de la 2e mi-temps a jeté un briquet sur le tdg vers un footballeur adverse

INHIBITION DES DIRIGEANTS POUR EXÉCUTER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 29/01/2020

CRISCUOLO GIOVANNI (États-Unis ANGRI 1927)

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 24 / 3/2020

DELLA ROCCA GIANLUCA (VIRTUS AVELLINO 2013) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif, aggravé par le rôle joué, selon le rapport AA1, suite au rapport de récupération a montré une dissidence envers le DDG protestant avec véhémence et tournant les expressions vulgaires vers le DDG , insultant et nuisible à son professionnalisme; il a également frappé le banc.

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 24/2/20/20

GUARIGLIA EMILIO (POL. SANTA MARIA CILENTO)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

CUCCINIELLO CARMINE (VIRTUS AVELLINO 2013) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif, aggravé par le rôle joué, à la suite d’un affrontement avec un adversaire, tous deux sont tombés au sol, le ballon n’étant pas à distance de jeu, et en signe de réaction, il a donné un coup de pied à partir de atterrir l’adversaire et mettre une main sur son visage le poussant dur

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

DI GIACOMO SIMONE PIO (ALFATERNA)

DE ANGELIS GIANLUCA (CLUB DE FOOTBALL S.AGNELLO)

GRIECO GIOVANNI (POL. SANTA MARIA CILENTO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

MALTEMPO UMBERTO (BUCCINO VOLCEI)

CIOFFI MANOLO (CLUB DE FOOTBALL S.AGNELLO)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

TIZZANO DANILO (FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

NATINO RAFFAELE (ALFATERNA)

ANNESE ORESTE (ECLANESE 1932 SOCCER)

D ANDREA SILVIO (ECLANESE 1932 SOCCER)

STEZZAN COZZOLINO (PALMESE)

DE LA TOUR LORENZO FRANCES (POL. SANTA MARIA CILENTO)

COMEGNA ANTONINO (ÉTATS-UNIS ANGRI 1927)

COURSES DU 19 / 1/2020

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 24/2/20/20

IULIANO PASQUALE (CAVE 1984)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

FERRARA GENNARO (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

LIGUORI MARIOCHRISTIAN (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

CASILLO FRANCESCO (GROTTA 1984)

PETRONE MARCO (CAVE 1984)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

VALLEFUOCO DAVIDE (CÔTE AMALFITAINE)

RUSSOLILLO ORLANDO (CAVE 1984)

CASTELLANO RICCARDO (DIL. LIONI POLYPORTPORT).

