Juge des sports Excellence B 25e: 5 joueurs éliminés, 9 avertis

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Groupe d’excellence B:

COURSES DU 19 / 2/2020

Euro 300,00 US ANGRI 1927 présence de sujets non autorisés sur le tdg, qui ont insulté et menacé le ddg; une fois retiré (à la fin de la partie, ils ont lancé des objets sur les joueurs de l’équipe adverse); l’amende est également infligée aux chœurs offensifs et homophobes exécutés par leurs supporters pendant toute la durée du match.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

CALABRESE DOMINICAINE (DIL. LIONI POLYPORTPORT)

PERILLO PATRIZIO (DIL. LIONI POLYPORTPORT)

DELLA FEMINA ATTILIO (ÉTATS-UNIS ANGRI 1927)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

LENCI FRANCESCO (États-Unis FAIANO 1965)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

MARTINANGELO VITTORIO (États-Unis d’Amérique FAIANO 1965)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

IOVINELLA DAVIDE (SCAFATESE CALCIO 1922)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

PETILLO GIACOMO (ALFATERNA)

NOVI ANTONIO (BATTIPAGLIESE 1929)

PRÉVENIR BERNARDINO (PALMESE)

COULIBALY KASSOUM (POL. SANTA MARIA CILENTO)

PASQUALE SICILIENNE (CALCIO SCAFATESE 1922)

SMILE AMBROGIO (U.S.ANGRI 1927)

GARGIULO LEONARDO (VICO EQUENSE 1958)

GENOVESE LUIGI (VIRTUS AVELLINO 2013).

